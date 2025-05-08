單車選拔風波︱獨立調查委員會另一成員回應　楊英瀚：是多重損失

香港單車隊巴黎奧運選拔鬧出風波，香港單車總會主席梁鴻德被指為搶得公路計時賽奧運名額的額外一席，私下操作甚至建議運動員「詐病」，單車總會接獲投訴下成立獨立調查委員會，調查後未對梁鴻德作任何懲處。

調查委員會內3個成員之中，繼前港協暨奧委會副會長、香港單車聯會名譽會長胡曉明後，另一成員楊英瀚也為今次事件作出回應，認為「運動員無法在最擅長項目出賽是多重損失」。



沙田區議員楊英瀚。（楊英瀚Facebook）

獨立調查委員會成員楊英瀚：調查內容須保密

楊英瀚為前單車運動員，2006年入選港隊，為公路賽一員，2009年代表港隊出戰東亞運動會，在個人公路賽奪得銀牌，團體計時賽亦獲銅。2013年他退出港隊，2023年起出任沙田區議員。

對於今次事件，他回覆《01體育》時表示，獨立調查委員會中的內容必須保密，因此不便透露，不過作為一個參與單車運動多年的前運動員，希望就事件分享他的看法。

楊英瀚為前單車運動員，出戰公路賽多年。（資料圖片）

運動員無法去擅長項目出賽是多重損失

楊英瀚曾出戰公路單車賽10多年，他說：「在國際賽，運動員有替補很常見，尤其是公路賽運動員水土不服、炒車都很常見，因此有經驗的運動員和管理人員，會在預視相關情況下作出相應安排。」

「政府大力支持運動員的同時，亦希望在奧運爭取最高名次和最多（參賽）名額。」他認為，李思穎的強項是在場地全能賽，「運動員無法去擅長項目出賽，沒有替補機會，損失資格，對政府、單車運動本身以至運動員是多重損失，對喜歡單車運動的人亦是損失」，他雖未明言，但內容提到的對象明顯就是在奧運選拔成績僅次李思穎的梁穎儀。

28歲的梁穎儀兩度代表香港出戰亞運，2018亞運在公路賽女子20公里個人計時賽獲得銅牌，2023杭州亞運在同一項目獲第四名；同時也是兩屆賽事場地單車團體追逐賽一員。

香港單車代表李思穎去年出戰巴黎奧運單車女子公路個人賽和場地全能賽，成為首位出戰公路賽的女港將，同時是兼戰兩項目的香港第一人，創下歷史一頁。（袁志浩攝）

中國香港單車總會主席梁鴻德被指控在去年奧運選拔期間私下操作，圖讓梁穎儀參賽。（資料圖片／林靄怡攝）

單車巴黎奧運選拔風波．相關文章：