一文睇清奧運單車換人風波 梁鴻德疑勸李思穎讓位 下令梁穎儀詐病

中國香港單車總會主席梁鴻德今日（8日）被爆出在巴黎奧運選拔期間，嘗試勸服李思穎讓出女子個人公路賽資格予隊友梁穎儀，令梁藉個人公路賽參賽者身份，取得香港隊於最後時刻獲分發的女子個人公路計時賽資格，然後梁於奧運陣前「詐病」退出個人公路賽，令李能以後補身份重奪個人公路賽資格，梁則只角逐個人公路計時賽。

事件涉及複雜的奧運資格規則與選拔機制，《01體育》從限閱文件以及奧運資格時間線，整合事情始末。



李思穎上年代表港隊出戰巴黎奧運的女子個人公路賽及場地全能賽。（資料圖片／袁志浩攝）

2023年10月17日

巴黎奧運公路賽計分周期結束，香港女子隊憑世界排名第29位取得一張個人公路賽入場券。至於由誰代表香港隊出戰，時任總教練沈金康指，將待自己退休後，由下一任總教練去決定。

2024年3月25日

單車總會宣布，署任總教練達海飛先生（Mr. Herve DAGORNE）正式獲香港體育學院聘任為港隊單車總教練。

2024年4月15日

UCI場地單車世界排名積分計算截止，香港隊取得一席女子全能賽資格。

2024年6月29日

根據單車總會巴黎奧運選拔準則，以UCI個人公路世界排名、全國公路錦標賽個人計時賽及繞圈淘汰賽排名、香港公路錦標賽個人計時賽及公路賽排名、教練評語等準則選拔，選出個人公路賽及場地全能賽資格誰屬，結果李思穎得分最高，將在巴黎奧運兼戰兩個項目。

2024年6月30日

梁穎儀就奧運選拔向單車總會提出上訴。根據限閱文件，梁穎儀在公路賽的選拔成績僅次於李思穎，排名第2。

梁穎儀曾經向單車總會上訴。（資料圖片）

2024年7月2日

單車總會收到港協暨奧委會通知，有多一個女子個人公路計時賽分發予香港隊。但根據規定，參與女子個人公路計時賽的運動員，必須同時參與任何一個單車項目。換言之，根據當時情況，只有李思穎具備資格，兼獲個人公路賽計時賽資格。

香港隊是否接受這個個人公路計時賽名額，必須在三天內回覆港協暨奧委會。

2024年7月3日

單車總會主席梁鴻德與領隊陳國基及秘書長梁志華，以及總教練達海飛與李思穎以線上會議形式商討相關事宜，李思穎表明不會放棄個人公路賽資格，亦不打算同時參加計時賽。

總教練達海飛尊重李思穎的想法並給予她空間，表示若然改變主意就與總會聯絡；總會亦表示全力支持李的任何決定。

同日，梁鴻德在未有跟參與線上會議的成員商討下，獨自向李思穎游說，建議她放棄個人公路賽資格，好讓梁穎儀能以個人公路賽參賽者身份，兼取個人公路計時賽資格；並將安排梁穎儀於奧運陣前「詐病」，促使賽會讓李思穎以後備身份出戰個人公路賽，令她能夠完成原定兼戰公路及場地的意願。梁穎儀則只戰個人公路計時賽。

此後，梁鴻德分別要求李思穎及梁穎儀向他發出換人電郵，再指示領隊陳國基配合「詐病」安排。陳拒絕，並聯絡總教練海達飛，後者表示沒有收過指示，亦不會配合安排。

中國香港單車總會主席梁鴻德。（資料圖片／林靄怡攝）

梁鴻德之後在單車總會執委會的Whatsapp群組發起投票，述說希望執委會通過接納計時賽項目，當時未有說明「詐病」安排，投票在凌晨兩點奧委會限時前因票數不足未能通過，單車總會秘書處通知奧委會，放棄女子計時賽的名額。

不過，在秘書處向奧委會發出電郵後，有委員後補投票，梁鴻德認為票數足夠，下令秘書處回收電郵，要取回女子個人公路計時賽名額。同日，秘書長梁志華及領隊陳國基與梁鴻德透過電話舉行三方會議，梁志華及陳國基梁鴻德表示，「詐病」嚴重影響港隊聲譽，各方亦不會合作，計劃最終告吹。

梁志華亦聯絡了李思穎，李表示梁鴻德曾向她提及「詐病」安排會有風險，但她本人不清楚風險為何，並強調個人意願為兼戰個人公路賽及場地全能賽，於是向秘書處發出電郵，表示要保留原有意願。