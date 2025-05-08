單車總會主席梁鴻德陷風眼未受懲處　獨立調查委員會全是自己人？

香港單車代表李思穎去年出戰巴黎奧運單車女子公路個人賽和場地全能賽，成為首位出戰公路賽的女港將，同時是兼戰兩項目的香港第一人，創下歷史一頁。時隔9個月，卻爆出香港單車總會主席梁鴻德為搶得公路計時賽奧運名額，去年7月竟無視總會、港隊總教練達海飛（Hervé Dagorne）和李思穎的決定和意願，私下進行操作，為達目的甚至建議運動員「詐病」的醜聞。

梁鴻德屬意的操作雖未成事，但單車總會接獲投訴，並因而成立「獨立調查委員會」調查事件，不過這個委員會當中3個成員都是「自己人」——胡曉明是香港單車聯會名譽會長，楊英瀚是前單車運動員，梁永鏗則為單車總會的法律顧問，而調查結果也未對梁鴻德作任何懲處。



香港單車代表李思穎去年出戰巴黎奧運單車女子公路個人賽和場地全能賽，成為首位出戰公路賽的女港將，同時是兼戰兩項目的香港第一人，創下歷史一頁。（袁志浩攝）

事件起因：突如其來的公路計時賽名額

李思穎在女子公路賽和場地全能賽都是在港隊奧運選拔中得分最高的港隊女將，獲得兩個項目的參賽資格。

根據《香港01》取得一份去年12月18日由香港單車總會義務秘書長梁志華署名撰寫的「奧運會選拔事件 - 限閱文件」，梁志華重塑時序，指出6月29日向運動員公布成績，7月2日單車總會秘書處得悉女子公路計時賽香港可獲一個名額，但參賽選手必須是同時參加任何一項單車項目的運動員。由於女子項目只有李思穎一人入選，是否兼賽這項目便要視乎李思穎和港隊總教練達海飛的意願。

中國香港單車總會主席梁鴻德被指控在去年奧運選拔期間私下操作，圖讓梁穎儀參賽。（資料圖片／林靄怡攝）

梁鴻德私下操作圖讓梁穎儀參賽

梁鴻德、梁志華及奧運單車隊領隊陳國基三人，與李思穎和達海飛進行視象會議，達海飛表明思穎不能兼戰兩個公路項目，李思穎強烈表明希望同時參與個人公路賽及場地賽，而且不打算參加計時賽。

文件提到梁鴻德：「獨自向李思穎游說，著她假裝放棄公路名額，讓給（梁）穎儀，以使穎儀符合參加計時賽的資格，同時會安排穎儀在公路賽前『詐病』，促使大會在這情況下讓思穎以後備身份代替穎儀出賽，以達成思穎參加大組公路賽的意願。」

港協暨奧委會副會長、香港單車聯會名譽會長胡曉明。（資料圖片／梁鵬威攝）

獨立調查委員會3成員全是「自己人」?

事件在陳國基、達海飛拒絕配合梁鴻德的要求、李思穎向單車總會秘書處發電郵表明意願後告吹，不過此事仍受投訴，單車總會成立「獨立調查委員會」調查事件，身為這個「獨立調查委員會」成員之一的港協暨奧委會副會長、香港單車聯會名譽會長胡曉明今早（8日）在商台節目中稱，獨立調查經已完成，過程中曾翻查所有紀錄，並向執委會所有成員、總教練及涉事運動員了解事發經過，認為沒有不妥當的成份，加上「詐病」的提議沒有通過，因此也不會作出懲處，屬於「已過去的事情」。

他甚至指出，「體育精神及誠信並非委員會考慮的問題」，他們只審視過程中是否涉及到不按程序、越權等，最終沒有發現不妥當的成份，因此不會作出懲處。胡曉明又指，「詐病」在單車界屬於不成文習慣，又認為總會希望更多運動員參賽的出發點無錯，「可能係用嘅詞匯或者字眼方面，大家有斟酌嘅餘地啦。」被問到詐病是否涉及欺騙成份？胡曉明說︰「亦都係所謂嘅不成文習慣，到時就要教練執生，當然冇話保證一定會點樣，只係同運動員話要聽總會同教練嘅安排。」

可是這個「獨立調查委員會」，胡曉明是香港單車聯會名譽會長，區議員楊英瀚是前單車運動員，而梁永鏗則為單車總會的法律顧問，3人都與單車界關係密切，無異是「自己人查自己人」，調查結果未有公布，亦未對梁鴻德提出任何譴責或懲罰。《01體育》嘗試聯絡楊英瀚及梁永鏗，暫未獲回應。

香港單車運動員梁穎儀。（港協暨奧委會圖片）