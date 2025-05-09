38歲火箭媽媽強勢復出　上月親子活動輾壓家長今月爭鑽石聯賽后冠

說起牙買加女飛人費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）最「威水」的成就，當然是她成為史上首個產後復出仍能贏得女子100米世界冠軍的跑手，生涯累積贏得奧運3金4銀1銅及世錦賽10金5銀1銅。身為媽媽的她，去年開始參加兒子學校親子陸運會，在短跑比賽無情地輾壓其他家長，更在社交媒體被網民瘋傳，成為另類「高峰」。

4月中，費莎再次於親子陸運會請同學媽媽「食塵」，但一個月後，她將正正式式穿起釘鞋作賽。38歲的她近日宣布，將在5月16日的世界田聯鑽石聯賽多哈站復出，角逐女子100米。



2024年巴黎奧運，費莎在女子100米準決賽前因傷退出，一直休養到上月中牙買加Velocity Fest 17方告正式復出，該戰她以10.94秒掄元。她近日宣布，將在5月16日的世界田聯鑽石聯賽多哈站復出，競逐女子100米；她表示，多哈站在她心中具有特殊意義，故此十分期待這場大戰。

費莎對上一次參加鑽石聯賽，已是2022年的事。

在鑽石聯賽多哈站之前，費莎亦會參加5月10日至11日在廣州舉行的世界田聯世界接力賽，為牙買加爭取今年的世錦賽入場券。

38歲的費莎（Shelly Ann Fraser Pryce）復出競逐鑽石聯賽多哈站女子100米。（Getty Images）

費莎在近20年的牙買加短跑盛世絕對是不可或缺。2008年首戰奧運，她便榮膺百米飛人，並於2012年倫敦奧運衛冕，至今共奪3金4銀1銅共8面奧運獎牌。她在世錦賽的戰績更加奪目，10金5銀1銅是歷來最多世錦賽獎牌的女子短跑運動員，其中2017年她因懷孕而暫別跑道，復出後首場世錦賽（2019年），她勇奪100米及4X100米接力金牌，無負「Mommy Rocket」的稱號。

2019年，費莎角逐產後復出的首個世錦賽，以媽媽身份榮膺百米飛人。（Getty Images）

這個媽媽的確尤如火箭一般，即使參與兒子學校的親子陸運會，明知其他家長只是「一介草民」，她亦以驚人速度爆贏對手。去年費莎第一次亮相親子陸運會，片段在社交媒體瘋傳，她後來解釋，看到兒子在障礙賽中摔倒只得第三，丈夫在爸爸比賽中更跑「梗頸四」，她才矢志認真作賽，「想像一下帶着銅牌和第四名離開，這看起來不太好，所以我要站出來，我要捍衛自己的名字」。到了今年，她在Instagram上載比賽片段，並表示校方沒有禁止她參賽，於是她又以火箭速度輾壓其他媽媽了。