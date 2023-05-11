體育熱話｜奧運女飛人家長運動會屈晒機　費莎解釋有人主動挑機

牙買加女飛人費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）4月初在兒子Zyon的學校運動會上無情碾壓其他媽媽的影片，相信大家都有看過，場面之「殘忍」也讓大家不禁好奇——究竟為什麼這位10奪世界田徑錦標賽金牌的田徑名將，會在兒子學校運動會上如此認真呢？



據英國《衛報》報道，費莎在最近一次訪問中回應了關於那次運動會的事情，表示她收到來自另一名家長的挑戰：「在運動會的兩個星期前，她開始去健身房訓練並把照片發給我，然後她跟我說要來挑戰我！我當時的反應就是『妳不是認真的吧！』」

只用兩個星期便想擊敗10奪田徑世錦賽以及3塊奧運金牌得主，這未免有些妙想天開，不過她說該名家長十分堅持，「在比賽當日，她甚至開始盯着我，嘗試想挑釁我。」

無數獎牌加身的費莎，竟在家長運動會上被「挑機」。（Getty Images）

儘管如此，費莎本還不想「出手」，但當看到兒子在障礙賽中摔倒而得到第三名，丈夫在爸爸的比賽中也只得第四名時，她便決意要認真作賽，「想像一下帶着銅牌和第四名離開，這看起來不太好，所以我決定要站出來，我要捍衛自己的名字。」

然後費莎認真地熱身、起跑、衝刺，當然結果不言自明，那名挑戰她的媽媽最後也拿到第二名，只是與費莎的差距大得令人不忍直視。

在兒子學校的家長運動會上，費莎在簡陋的賽道上「單機式」領先。（影片截圖）

這名已經36歲的牙買加短跑名將，雖然被認為年事已高，不過兩年前她在鑽石田徑聯賽（Diamond League）中跑出10.60秒，錄得女子100米史上第三快的成績。此外，她還在本周一（8日）獲頒勞倫斯獎年度最佳女子運動員。

費莎獲頒2023年勞倫斯獎最佳女子運動員。（Getty Images）

她沒打算停下前進的腳步，還想在今年夏天的世界田徑錦標賽，以及來年的巴黎奧運會上再創佳績，「每年我練習時都幾乎像一塊海綿，我總是想去學習和嘗試其他東西。你不能一直保持原狀，你必須要進化。」

【費莎當日家長運動會屈機片段】