體育熱話｜史上第三快女飛人費莎　竟參加家長運動會無情輾壓奪冠

你能想像自己在孩子的學校運動會上，跟奧運飛人同場賽跑嗎？

日前三奪奧運金牌的牙買加女飛人費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce），為了心愛的兒子Zyon，居然在其學校運動會的家長賽中親自上陣，猶如噴氣火箭般拋離其他對手直奔終點，相關影片隨即引來網民熱議。



曾在奧運拿下兩次100米金牌及一次4x100米金牌的費莎，曾跑出10.60秒成為有史以來第3快的女跑手，而日前他在兒子學校運動會的家長賽中，為自己再增添一塊金牌。

費莎雖然在2017年因生育孩子而暫時退出田徑場，但她2019年強勢回歸後，旋即在世界田徑錦標賽的100米中贏得金牌，成為24年來第一名贏得世界冠軍的母親。此後她在2022年再次摘冠，以35歲之齡成為有史以來最年長的短跑冠軍。

費莎被公認為田徑史上最出色的女跑手之一。（Getty Images）

換句話說，今次她參加親子運動會並非久疏跑道的狀態。

這位因爆炸力出眾而有稱號為「迷你火箭」（Pocket Rocket）的女飛人，甫開跑不久便在簡陋的賽道上，無情地將其他媽媽遠遠拋在身後，猶如火箭地快速衝向終點。

這位曾10奪世界田徑錦標賽金牌的女飛人，在滿場的歡呼聲中向前奔跑，儘管看似未用盡全力，但身後的幾位媽媽仍難以接近其速度，雖然事前大家應該都心裏有數只能爭第2，但場面也未免過於「殘忍」。

費莎在簡陋的賽道上「單機式」領先。（影片截圖）

網友對此紛紛留言：「他應該因為跑得太快而被取消資格」、「跑第二名的人無論落後多少，都可以說自己僅次於費莎」、「你能想像自己在學校的運動會上跟奧運飛人同場競跑嗎？」、「這太不公平了」、「哈哈她都是在大步跑，都還沒有衝刺」。