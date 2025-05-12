英超｜遭阿仙奴逼和2：2 利物浦本季第二度獲對手列隊致敬
撰文：蕭通
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英超周日（5月11日）賽事，利物浦主場在上半場領先2球下，遭阿仙奴逼和2：2。由於利物浦提早奪冠，阿仙奴作為餘下賽事的對賽球隊，也按例在賽前列隊致敬。這也是繼車路士之後，利物浦於本季第二次接受對手致敬。
上半場20分鐘，加普（Cody Gakpo）入球為利物浦先開紀錄。短短一分鐘後，路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）接應蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）傳球，將比數改寫至2：０。
換邊後，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）於47分鐘在杜沙特（Leandro Trossard）助攻下，為阿仙奴追回一球。至70分鐘，米基爾馬連奴（Mikel Merino）入球扳平對手。至79分鐘，米基爾馬連奴兩黃一紅被逐離場，但兩軍至完場未有改寫比數。賽後阿仙奴以36戰積67分續居次席。
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