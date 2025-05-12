英超︱曼聯熱刺齊輸波歐霸決賽雙雄續擺爛　森林「申請」退出前五

曼聯與熱刺今季英超聯賽雙雙在中下游掙扎，同時在歐霸一路過關，晉身決賽。兩隊會在5月22日爭冠，勝出一隊來季可獲珍貴的歐聯參賽資格。

如此一來，餘下的英超聯賽對他們而言都只是雞肋，曼聯上場派出歷來最年輕英超陣容作客3：4僅負賓福特，今仗主場對韋斯咸，隊長般奴費南迪斯復任正選領軍；熱刺對水晶宮則先收起隊長孫興慜等半隊主力，一隊派出較強陣容，一隊刻意留力，結果兩隊還是同樣0：2主場敗陣。



隊長般奴費南迪斯復任正選領軍，曼聯依然再輸一場。（路透社）

曼聯熱刺英超繼續頹

論英超近態，曼聯與熱刺也是海軍鬥水兵，踏入4月份，曼聯都未贏過，今場由信心盡失的凱倫復任正箭頭，空有20次射門，5次中框，未能收穫入球。韋斯咸9次射門，4次命中，已憑蘇錫克（Tomáš Souček）和保雲上、下半場各入一球，作客2：0擊敗曼聯。韋斯咸全取3分，36戰累積40分，升上第15位；曼聯過去7仗2和5負，積分停留在39分，跌至第16位，今仗也是他們在主場第9場敗仗。

熱刺即使4月初贏過榜尾的修咸頓，連同今仗對水晶宮在內，他們近10仗就只贏過那一場，7負2和只得1勝。今場下半場初段被水晶宮翼鋒伊斯3分鐘內連入兩球，0：2又輸一場，累積38分未變之下，聯賽榜同樣又跌一級至第17，與曼聯猶如「難兄難弟」。

森林「申請」退出前五

英超爭奪前五位競爭激烈，今季大部分時間位處前四位的諾定咸森林，季尾卻陷入崩潰狀態，歐聯資格逐步從他們掌握之中溜走。今周主場面對已經降班的李斯特城，原是搶分大好機會，今場他們卻先落後，再在半場前扳平，下半場2：1反超前，最終未能守到尾，被李斯特城追成2：2。

森林再度失分，36戰累積62分，再跌一位至第7。縱然不是完全沒有機會，但前面有紐卡素、曼城、車路士和維拉，森林想爭入前五名，要期望當中有兩隊失準而森林及時回勇，機會料較微。今場對李斯特城也未能全取3分，猶如「主動申請」退出前五的致命一仗。