英超｜紐卡素挫車路士　爭五大戰七國咁亂　藍軍前鋒魯莽勢累全家

英超最後3輪，餘下焦點是前五位的歐聯入場券爭奪戰。母親節周日英超早場紐卡素大戰車路士，正是其中兩隊主角。而今場過後，前五位的形勢變得更加難以預測。



東拿利的入球為紐卡素早段開紀錄。（路透社）

英超前五大戰最新形勢

英超來季篤定可獲6個歐聯席位，其中5個由英超頭5位球隊獲得，第6席是歐霸決賽曼聯與熱刺之爭。已奪冠的利物浦奪得一席，目前阿仙奴以67分居次席，緊隨其後的曼城、紐卡素、車路士、森林以至阿士東維拉，都有力競爭。

第3至7位分數接近，各隊「一分都不能少」，今周曼城卻意外作客在榜尾的修咸頓身上失分，原本形勢最差的維拉則作客10人應戰下擊敗般尼茅夫，令形勢更微妙。周日早場紐卡素硬撼車路士，這3分對雙方都極為重要。

尼高拉斯積遜爭奪皮球時開肘打中紐卡素守將保治文面部，紅牌被逐。（路透社）

紐卡素2：0挫車路士 戰情峰迴路轉

主隊紐卡素甫開賽已有個好開始，積及梅菲（Jacob Murphy）地波傳中，東拿利入楔接應近門撞射得手，僅2分鐘喜鵲已領先1：0。這個入球令聖占士公園主場球迷為之振奮，車路士少踢一人仍努力反撲，不料前鋒尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）爭奪皮球時開肘，打中紐卡素守將保治文（Sven Botman）面部，球證出示黃牌警告，VAR介入下，球證到場邊看慢鏡後改判紅牌，35分鐘車路士餘下時間要以10人應戰。

車路士少踢一人，形勢更差，上半場未能追平。主帥馬列斯卡半場變陣，換入列斯占士，藍軍搶回不少攻勢，多踢一人的紐卡素反而看似缺乏動力。正當車路士一次又一次攻勢均未能取得入球，下半場較為淡靜的紐卡素完場前憑古馬雷斯（Bruno Guimarães）禁區邊一次勁射，稍為省中車路士守將下皮球更為急勁，門將羅拔山齊士（Robert Sánchez）只能目送這個精彩入球。紐卡素以2：0擊敗車路士，關鍵一戰全取3分。

英超前列最新形勢。

車路士輸波後前五之爭更緊湊

車路士0：2不敵紐卡素後，爭五形勢變得更緊湊。紐卡素全取3分，以66分升上第三，曼城以65分跌至第四，車路士與維拉同得63分，森林稍後才對李斯特城，如贏波便能超越車路士和維拉，升上第五。

尼高拉斯積遜魯莽領紅，餘下兩仗需要停賽，就算下輪主場對曼聯，在紅魔專注歐霸決賽下勝望甚高，閉幕戰還要作客森林，失去積遜這位正選前鋒之下，形勢相當不利。

不過各隊餘下兩仗難度相若，紐卡素先作客阿仙奴，然後主場對愛華頓；曼城下輪主場對般尼茅夫，繼而作客富咸；維拉餘下兩支對手正是歐霸決賽兩隊，主場對熱刺，繼而作客曼聯，不知會否真的較為有利？近況回落的森林則是作客韋斯咸，最終一戰主場硬撼車路士。

本周英超爭奪前五名球隊賽果／賽程

周六

修咸頓 0：0 曼城

般尼茅夫 0：1 阿士東維拉



周日

紐卡素 1：0 車路士

21:15 諾定咸森林 VS 李斯特城 Now621

23:30 利物浦 VS 阿仙奴 Now621、611

