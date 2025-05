英超免費直播｜母親節黃金時間睇好波　紐卡素車路士爭五關鍵大戰

英超進入最後直路,今季餘下焦點是前五爭奪戰,看哪一隊能出戰下季歐聯。本周日(11日)適逢母親節,香港時間晚上7時早場,竟然有「爭五」大戰紐卡素對車路士免費直播,一眾球迷真係要mark定時間睇好波。



今場爭五大戰,除了慣常在NowTV收費頻道621及611(4K)同時直播外,免費頻道ViuTV 96台亦作直播,母親節晚飯時間,不妨一家人開住電視睇好波,共度佳節。

雖然早前森林接連失分,不過戰績極為接近紐卡素和車路士都未能掉以輕心。(Getty Images)

來屆歐聯目前有5個席位,可以讓英超球隊通過聯賽排名直接取得。撇除已奪冠的利物浦,阿仙奴以67分居次席,領先第6的諾定咸森林達6分,只餘下3仗,相信都穩佔前五一席。另外前五3個位置,將由64分的曼城、同得63的紐卡素與車路士、61分的森林,以及60分的阿士東維拉競爭,由第3到第7位只得最多4分差距,真的是一分都不能少。

諾定咸森林對前五席位仍然虎視眈眈。(Getty Images)

現時排在第4位的紐卡素,本周在主場遇上第5名的車路士,兩支現時同得63分,連得失球差亦同樣是+21球,紐卡素僅以較多入球數力壓車路士,今次兩軍直接交鋒極有睇頭。

本周英超爭奪前五名球隊賽程

周六

22:00 修咸頓 VS 曼城 Now 621



周日

00:30 般尼茅夫 VS 阿士東維拉 Now 621、611

19:00 紐卡素 VS 車路士 Now621、611、ViuTV 96

21:15 諾定咸森林 VS 李斯特城 Now621

23:30 利物浦 VS 阿仙奴 Now621、611