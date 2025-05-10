英超免費直播｜母親節黃金時間睇好波 紐卡素車路士爭五關鍵大戰
撰文：陳智深
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英超進入最後直路，今季餘下焦點是前五爭奪戰，看哪一隊能出戰下季歐聯。本周日（11日）適逢母親節，香港時間晚上7時早場，竟然有「爭五」大戰紐卡素對車路士免費直播，一眾球迷真係要mark定時間睇好波。
今場爭五大戰，除了慣常在NowTV收費頻道621及611（4K）同時直播外，免費頻道ViuTV 96台亦作直播，母親節晚飯時間，不妨一家人開住電視睇好波，共度佳節。
來屆歐聯目前有5個席位，可以讓英超球隊通過聯賽排名直接取得。撇除已奪冠的利物浦，阿仙奴以67分居次席，領先第6的諾定咸森林達6分，只餘下3仗，相信都穩佔前五一席。另外前五3個位置，將由64分的曼城、同得63的紐卡素與車路士、61分的森林，以及60分的阿士東維拉競爭，由第3到第7位只得最多4分差距，真的是一分都不能少。
現時排在第4位的紐卡素，本周在主場遇上第5名的車路士，兩支現時同得63分，連得失球差亦同樣是+21球，紐卡素僅以較多入球數力壓車路士，今次兩軍直接交鋒極有睇頭。
本周英超爭奪前五名球隊賽程
周六
22:00 修咸頓 VS 曼城 Now 621
周日
00:30 般尼茅夫 VS 阿士東維拉 Now 621、611
19:00 紐卡素 VS 車路士 Now621、611、ViuTV 96
21:15 諾定咸森林 VS 李斯特城 Now621
23:30 利物浦 VS 阿仙奴 Now621、611
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