歐霸︱曼聯熱刺失敗球季遮羞布　價值1億英鎊的決賽絕不能輸

今晚深夜3時上演「全英」歐霸決賽，英超兩支今季表現失色的球隊曼聯火拚熱刺，正如曼聯主帥阿莫林（Ruben Amorim）所言，就算捧盃仍不足以挽回一個失望球季。

這個獎盃雖然是算是塊「遮羞布」，但雙方都不能輸，一張歐聯入場券以及隨之而來的1億英鎊收入，對球隊今夏重組都極為重要。這場孤注一擲（All or nothing）之戰誰可勝出？連超級電腦也認定今場難分高下。



曼聯。（路透社）

1. 熱刺不利因素：主力傷兵太多

熱刺今季持續掙扎的一大原因，是球隊持續受傷兵困擾，主帥普斯迪高古在歐霸決賽賽前記者會上確認，三位進攻中場古路施夫斯基（Dejan Kulusevski），占士麥迪臣（James Maddison）和貝治華（Lucas Bergvall）將全數缺陣。

事實上，連隊長孫興慜亦在傷癒後未回復最佳狀態，他早前受傷後，至前仗對水晶宮後備上陣，上場對維拉才復任正選出場74分鐘。不過這位韓國星將賽前盡顯決心，揚言，「體能上我已預備好，隊友們也為今季最重要一戰做好準備。」

熱刺。（路透社）

2. 曼聯不利因素：今季已3度不敵熱刺

曼聯和熱刺今季在英超頹鬥頹，37輪過後曼聯以39分排第16，熱刺以38分排第17，可是今季雙方3度碰頭，都是由熱刺勝出。去年9月英超曼聯主場，傷兵問題未太嚴重的白百合由班蘭莊臣3分鐘開紀錄，下半場古路施夫斯基、蘇蘭基各入一球，在奧脫福3：0輕取曼聯。

至12月聯賽盃8強，熱刺主場下蘇蘭基梅開二度加上古路施夫斯基的入球，一度領先3：0；曼聯下半場追回兩球，轉捩點是88分鐘孫興慜角球直射入網，就算伊雲斯補時4分鐘角球頂入，曼聯仍以3：4再度負予熱刺。今年2月英超次循環，熱刺憑占士麥迪臣一箭定江山1：0小勝曼聯。

熱刺今季3勝曼聯古路施夫斯基和占士麥迪臣都在陣，但歐霸決賽兩人均會缺陣。（路透社）

熱刺季內3勝曼聯，心理上無疑稍為佔優，不過一場過的盃賽決賽，往績實無太多參考價值，而且有留意的話熱刺這3場勝仗古路施夫斯基和占士麥迪臣都在陣，今場同時失去這兩大中場主力，對熱刺實力打擊不輕。

3. 超級電腦 VS 博彩公司

從實力到狀態逐樣秤，曼聯與熱刺可謂難分高下，不如看看超級電腦和博彩公司的中立參考指標。

全球多間博彩公司均一致看到曼聯，包括力博、威廉希爾、Bet365、Coral在內，市面上主流博彩公司開出曼聯奪冠賠率約1.7倍，熱刺為2.1倍；香港賽馬會足智彩賠率也是相若，曼聯封王為1.68倍，熱刺為2.05倍。

超級電腦得出的結果略有不同，而曼聯與熱刺雙方的戰況亦遠較博彩公司的估算接近。足球數據公司Opta以超級電腦模擬雙方對戰10000場，曼聯與熱刺幾乎分不出高低——Opta超級電腦認為熱刺勝出率為50.3%，稍為高於曼聯的49.7％。超級電腦亦估計，熱刺90分鐘內勝出的機會為37.5%，曼聯則為35.2%，至於雙方需要加時甚至互射十二碼的機會為27.3%。

4. 兩大迷信因素皆有利熱刺

今個球季出現不少巧合，其中一個是今季已贏得獎盃的英格蘭球會，會徽或花名都不約而同跟雀鳥有關——聯賽冠軍利物浦有隻傳說神雀「利物鳥」（Liver Bird），足總盃冠軍水晶宮的會徽為一隻鷹，聯賽盃冠軍紐卡素向來有喜鵲外號，即使如今會徽已無喜鵲，但人人都知道他們叫做「The Magpies」。

歐霸決賽兩支球隊，曼聯會徽以紅魔鬼為標記，熱刺則為雄雞（cockerel），雄雞雖然不懂得飛行，但也是種鳥類，熱刺會否成為今季「會徽內有雀」的第4支捧盃英倫球隊？