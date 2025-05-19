英超｜阿仙奴三連亞　阿迪達稱走在正確軌道　曼聯熱刺躺着中槍

阿仙奴在周日（18日）英超憑迪格蘭賴斯一箭定江山，主場以1：0贏紐卡素，鎖定聯賽第二名，連續3季贏得英超亞軍。阿仙奴今季無緣錦標，領隊阿迪達承認有失望，但亦肯定球隊在困難中保持高水平的表現，走在正確的軌道上，他更指有些球隊只要有一兩個球員受傷就會跌落第五、第八、第十六及第十七位，似乎向熱刺及曼聯開火。阿迪達之後解釋並非針對熱刺及曼聯，指的是英超過去10年、5年的整體狀況。



阿迪達的阿仙奴連續3季贏得英超亞軍。（路透社）

在今季最後一場主場比賽，阿仙奴以1：0擊敗紐卡素，鎖定聯賽亞軍及下屆歐聯資格。阿迪達接受《天空體育》的電視訪問時說：「我們非常失望，因為我們想爭逐英超及歐聯錦標，可惜現實做不到。」

阿迪達表示要接受現實的起落，肯定自身的努力，他續說：「在追夢的路上一定有起有跌，但我們要肯定自己的努力。我見到其他球隊，有一兩個人受傷後就排第五、第八、第十六、第十七名。我認為這支球隊面對球季發生過的一切仍然保持到高水平，這是令人難以置信的。」

阿迪達提到的4個名次，剛好是曼聯及熱刺上季及目前的英超排名。（Getty Images）

阿迪達順口而出的這4個名次，令人想起熱刺及曼聯。熱刺上季排第五名，今季目前排第十七位；曼聯上季排第八名，而今季就排第十六位。熱刺及曼聯打入歐霸決賽，周中爭奪冠軍及歐聯入場券。

在賽後記者會上，有記者追問阿迪達，他回應：「不是今季或上季，而是在歷史上，缺少一兩個球員就會跌到第五、第八名。（你說的第十六、十七位是指熱刺及曼聯？）不是，不是。我說的是以前，看看過去5年來、過去10年來的記憶，以及這個聯賽所發生的事。」

阿仙奴周日贏紐卡素，鎖定聯賽亞軍。（路透社）

阿迪達在記者會上再強調，阿仙奴能夠在困難中保持水平已經很厲害，他說：「我清楚過去9個半月經歷了什麼，我知道我們做過什麼。我亦很了解英超的歷史，那些只經歷到我們30%處境的球隊都已經崩潰了，完全崩潰了，而我們沒有。我十分重視這一點，代表我們已經建立了一些可持續及穩定的東西，儘管有些人不喜歡見到。」

阿仙奴得聯賽亞軍，在足總盃第三圈止步，而在聯賽盃及歐聯同樣打入四強。阿迪達認為球隊正走在正確的道路上，他說：「我們連續3季得亞軍。過去3季，都有一支球隊的分數比我們高，其中之一是曼城，他們是這個聯賽史上最強的球隊。利物浦贏得了獎盃，而我們沒有。這是我們16年來第一次入到歐聯四強。我們會感到不滿足及失落，因為不夠好。好吧，繼續開始下一步！但我認為我們走在正確的軌道上。」

阿仙奴今季的表現是否收貨？（路透社）

阿仙奴在煞科戰將作客修咸頓。由於阿迪達在對紐卡素一戰領了今季第三面黃牌，他下場將要停賽，無法在場邊督師。

阿迪達在2019年接任阿仙奴領隊，在19/20球季贏過足總盃冠軍，之後亦奪得過社區盾。他表示不能保證下季可以贏冠軍，只能保證全力以赴，要求場上每個球員付出每一分能量。他說：「我及球員都會盡力表現最好，瘋狂地去追趕目標，我向你保證這是會發生的。」

阿仙奴24/25球季成績

英超：亞軍

足總盃：第三圈

聯賽盃：四強

歐聯：四強

