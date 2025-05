水晶宮紐卡素博洛尼亞伊高斯捧盃　Underdogs大爆發的一年︱足球

喜歡睇波的運動迷,不少有種鋤強扶弱心態,兩支實力看來有距離的球隊強弱懸殊對碰,假如沒有偏好其中一方的話,往往希望下風(underdog)一隊能以弱勝強。近十多二十年強隊在收入方面與一般球隊愈拉愈開,弱隊拿獎盃的機會看來愈來愈細,不過今年可謂Underdogs大爆發的一年,由荷蘭、意大利以至英格蘭,盃賽決賽已經4度爆冷,由下風一方奪得。

水晶宮擊敗曼城贏得英格蘭足總盃,是繼紐卡素在聯賽盃力壓利物浦封王後,又一次爆冷,英倫兩項盃賽同由Underdogs捧起;而博洛尼亞在意大利盃擊敗AC米蘭,伊高斯(Go Ahead Eagles)捧走荷蘭盃,成就黑馬4創奇跡,英格蘭名宿舒利亞撰文聲言:「I love it」!



水晶宮擊敗曼城贏得英格蘭足總盃,贏得創會119年來首個重要錦標。(路透社)

今年4支Underdogs奪冠

荷蘭盃 - 伊高斯(Go Ahead Eagles):時隔92年再奪重要錦標

意大利盃 - 博洛尼亞:時隔51年再奪重要錦標

英格蘭聯賽盃 - 紐卡素:時隔70年再奪重要錦標

英格蘭足總盃 - 水晶宮:創會119年來首個重要錦標



英格蘭:聯賽盃冠軍紐卡素——時隔70年的榮耀

下風球隊贏波不時出現,但在決賽則較少見,一年內多次出現更是絕無僅有。紐卡素在沙特主權基金入主後不再弱勢,資金充足下英超重返前列,不過如果不計1968/69球季的國際城市博覽會盃(Inter-Cities Fairs Cup,又稱:歐洲博覽會盃/博覽會城市盃,賽事被視為歐洲足協盃、歐霸的前身),已經要數到1954/55球季的足總盃,那足足是70年前的事。

時日之久遠,連1970年出生的球會傳奇舒利亞(Alan Shearer)也未見過愛隊捧盃。今季利物浦在聯賽一放絕塵,歐聯在新制下聯賽階段以首名晉級16強,氣勢一度極強。但去到3月在歐聯16強與巴黎聖日耳門(PSG)戰至互射十二碼出局,5日後便要在聯賽盃決賽對紐卡素,有備而戰的喜鵲以極具說服力的演出2:1擊敗利物浦封王。舒利亞從球員年代到退役已多次見證愛隊入決賽未竟全功,今次為享受比賽只以球迷身份入場,未如常擔任評述,見證紐卡素終於擺脫宿命封王一刻,跟身邊球迷一樣開心得激動落淚。

荷蘭:荷蘭盃冠軍伊高斯——等待92年的獎盃

1902年創會的伊高斯(Go Ahead Eagles),曾4奪荷蘭甲組聯賽冠軍,可是最近一次已經是92年前的1932/33球季。在次級聯賽浮沉多年,近十多年當上徘徊甲乙組聯賽的「升降機」,聯賽位列中游、今季在荷甲排第七的他們,卻能夠在荷蘭盃愈戰愈勇。首圈輪空,次團先以互射十二碼擊敗荷甲對手鹿特丹斯巴達,16強3:1挫聯賽排名較他們高的川迪,8強勝「丙組仔」諾德韋克,關鍵一仗是準決賽2:1擊敗爭冠份子PSV燕豪芬。

決賽與阿爾克馬爾踢成1:1,互射十二碼4:2封王,成就92年來首個重要錦標。伊高斯雖然近年重返前列,亦曾出戰歐洲賽,這個對普羅球迷而言相當陌生的名字,終於再次重現眼前。

意大利:意大利盃冠軍博洛利亞——終結逾半世紀的等待

曾7奪意甲的博洛尼亞掙扎多年,直到2010年代獲財團收購重新崛起,不過依然是意甲下游份子,直到2022年踢而優則教的莫達(Thiago Motta)掌帥帶來一番新氣象,領軍殺上前列。今季他轉投祖雲達斯懷抱,博洛尼亞找來執教費倫天拿3年的伊泰利恩奴(Vincenzo Italiano)領軍。

伊泰利恩奴麾下的博洛尼亞在意甲保持平穩表現,36周後以62分排第7,仍要力爭歐洲賽資格,至於歐聯更在聯賽階段出局,但在意大利盃則一路殺入決賽,更以1:0擊敗5屆冠軍AC米蘭,第3度贏得意大利盃,他們對上一次贏得重要錦標,是1973/74球季同樣為意大利盃,今次封王結束長達51年的等待。

英格蘭:足總盃冠軍水晶宮——創會119年首個重要冠軍

1905年創會的水晶宮位於倫敦南部,主場塞爾赫斯公園(Selhurst Park)僅可容納25000多球迷,目前在英超只較般尼茅夫和賓福特兩隊多,在20支球隊中排尾三。作為一支倫敦小球會,近年在有一定財力下,漸漸發展為一支中游黑馬。

他們曾兩度在次級聯賽封王,升上頂級聯賽卻未曾勝出;足總盃曾在1989/90和2015/16晉身決賽,兩次皆不敵曼聯,今次決賽對手是哥迪奧拿領軍的曼城,看來難度更大,將士用命下再次踢出高效的反擊戰術,16分鐘憑今季狀態大勇的翼鋒伊斯(Eberechi Eze)一箭定江山,收穫創會119年來首項重要冠軍。

紐卡素封王派對,舒利亞獲邀上台同慶。(Getty Images)

舒利亞:下風球隊之年 我完全明白水晶宮球迷感受

水晶宮擊敗曼城奪冠後,網上隨即出現不少「下風球隊之年」(The year of Underdogs)的帖文,述說這個不尋常情況,舒利亞亦特別在英國廣播公司(BBC)撰文,以一篇《This is the year of the underdog - and I love it!》分享感受,一開頭便說到:「先是紐卡素,現在是水晶宮,正如我在足總盃決賽後在BBC One所言,2025是下風球隊的一年,我愛死它了!」

他感言,「我完全明白水晶宮球迷看到愛隊擊敗曼城的感受,因為數星期前我才見證紐卡素在聯賽盃決賽勝出。跟他們一樣,我成世人一直在等待我的球隊贏得重要錦標,對水晶宮球迷而言,這是他們歷史上首個冠軍,從我在溫布萊評述賽事的經歷,可以體會這個獎盃對他們意義何等重大。」舒利亞見證水晶宮球迷賽後的笑與淚,亦身同感受,讚揚水晶宮取得了不起的成就。

熱刺能否在歐霸決賽擊敗曼聯,為獎盃櫃帶來進帳?(Getty Images)

Underdogs大爆發尚未完結——熱刺可以一洗頹風嗎?

水晶宮、紐卡素、博洛尼亞和伊高斯4支下風球隊齊創奇蹟,已是相當罕有的創舉,不過今季Underdogs大爆發或許尚未完結——歐霸決賽熱刺將遇上曼聯,白百合常被其他球迷取笑獎盃櫃空空,他們對上一次奪冠已經要數到2007/08球季的聯賽盃。

當年熱刺由西班牙教頭拉莫斯(Juande Ramos)帶領,決賽車路士由杜奧巴先開紀錄,貝碧托夫70分鐘射入十二碼為熱刺扳平,中堅活基治在加時攻入奠勝球,助熱刺捧起聯賽盃。之後熱刺在普捷天奴年代屢次與冠軍擦身而過,長年與冠軍無緣的忠臣哈利卡尼上季為尋求冠軍亦轉投拜仁慕尼黑,不料依然未能如願,到今季終於「開齋」隨隊德甲封王。卡尼奪得生涯首冠的同時,熱刺會否亦時隔17年再次捧盃,便要看看他們能否在5月22日的歐霸決賽擊敗曼聯了。