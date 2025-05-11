PSG請員工睇歐聯決賽 熱刺送歐霸決賽飛 曼聯留市內搞睇波活動
撰文：高詩琦
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歐聯和歐霸盃剛決出了所有決賽份子，歐聯由國際米蘭和巴黎聖日耳門爭冠，歐霸盃則是兩支英超球隊熱刺和曼聯的對決。
為了回饋員工，決賽球隊大多都向他們送上免費門票，惟陷財困的曼聯成為例外。
歐聯決賽兩支球隊巴黎聖日耳門和國際米蘭，都對於5月31日（香港時間6月1日）在德國安聯球場舉行的決賽隆重其事，巴黎聖日耳門將會向全體600名員工，送上決賽門票和承擔他們的旅費，PSG主席艾卡利法稱，這樣做是希望答謝員工的努力。國米也不甘後人，同樣邀請全體員工觀賽，也會送上免費門票。
闖入歐霸盃決賽的熱刺，英媒指這間倫敦球會每位全職員工，都可免費獲1張決賽門票，不過要自行承擔旅費。由於決賽城市畢爾包的酒店費用頗高，未必人人都能負擔。
歐霸另一決賽份子曼聯，據英國《每日郵報》報道，則不會「跟大隊」向員工送飛，而會在曼徹斯特搞睇波活動，每位參與的員工都可獲飲食贈券，報道指除了成本，球會也考慮到自身球迷基數龐大，單是季票持有人已有50000名，決賽門票的分配也希望以球迷為先；員工內部門票則只有少量供申請。
報道續指，曼聯對上3次打入歐聯決賽（2006/07、2008/09、2010/11），球會都大手筆地包辦全體員工的旅費和門票，不過今時不同往日，曼聯近年戰績下滑，財務也陷危機，自英國富商拉傑夫及英力士集團去年入主管理層後，曼聯持續削資，多番裁員之外也持續削減員工福利，包括去年底取消聖誕派對，不「跟大隊」請員工睇波也是可以預期。
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