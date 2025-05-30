亞洲盃｜香港對印度銷情理想 上層票僅80元 足總：坐爆啟德
撰文：高詩琦
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香港足球代表隊6月10日將首次在啟德主場館作賽，於亞洲盃外圍賽第三輪C組對印度。門票日前開售後反應熱烈，足總宣布下層的主隊及中立球迷區的標準門票售罄，上層的80元「特惠票」不設限制，任何人士都可以購買。
港隊對印度的賽事，有指體育園方面一開始只願開放一部份座位，門票在5月28日正式開售時，當時可供出售的第一批門票很快已供不應求，其後足總表示「等待啟德體育園指定售票平台Cityline作出系統調整，將會陸續釋出餘下門票」。
到周五（30日），足總宣布下層的主隊及中立球迷區、每張200港元的門票都已售罄，意味下層門票只餘作客球迷區。
至於上層門票雖然標示為「特惠票」，只售80港元，但未有如過去其他本地足球賽事般設年齡或其他限制，足總強調「任何人士均可購買」，並呼籲：「以便讓更多市民及球迷有機會入場支持港隊，務求坐爆啟德主場館，Full house支持港隊！」
賽事門票可到Cityline購買。
賽事資料
亞洲盃外圍賽第三輪
香港對印度
日期：2025年6月10日
時間：晚上8:00
地點：啟德主場館
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