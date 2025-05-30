亞洲盃｜香港對印度銷情理想　上層票僅80元　足總：坐爆啟德

香港足球代表隊6月10日將首次在啟德主場館作賽，於亞洲盃外圍賽第三輪C組對印度。門票日前開售後反應熱烈，足總宣布下層的主隊及中立球迷區的標準門票售罄，上層的80元「特惠票」不設限制，任何人士都可以購買。



港足賽事一向受球迷歡迎，今次首度在啟德主場館出戰，吸引力更大。（夏家朗攝）

港隊對印度的賽事，有指體育園方面一開始只願開放一部份座位，門票在5月28日正式開售時，當時可供出售的第一批門票很快已供不應求，其後足總表示「等待啟德體育園指定售票平台Cityline作出系統調整，將會陸續釋出餘下門票」。

到周五（30日），足總宣布下層的主隊及中立球迷區、每張200港元的門票都已售罄，意味下層門票只餘作客球迷區。

港足將力爭連續兩屆打入亞洲盃決賽周。（資料圖片／夏家朗攝）

至於上層門票雖然標示為「特惠票」，只售80港元，但未有如過去其他本地足球賽事般設年齡或其他限制，足總強調「任何人士均可購買」，並呼籲：「以便讓更多市民及球迷有機會入場支持港隊，務求坐爆啟德主場館，Full house支持港隊！」

賽事門票可到Cityline購買。

賽事資料

亞洲盃外圍賽第三輪

香港對印度

日期：2025年6月10日

時間：晚上8:00

地點：啟德主場館