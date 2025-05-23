東亞錦標賽決賽周賽程　港足先鬥日韓　7.15壓軸一戰對中國

東亞足球錦標賽決賽周賽程正式出爐，香港足球代表隊會先後迎戰日本、韓國與中國。



港足去年12月於主場舉辦的東亞錦外圍賽贏得冠軍，取得決賽周資格，賽事今年7月在韓國龍仁市上演，整個賽期為7月7日至15日。

東亞足球錦標賽2025賽程。（網上截圖）

東亞足球聯盟（EAFF）周五（23日）公布決賽周賽程，比賽揭幕戰訂於7月7日，由韓國對中國。港足首戰則會於7月8日對日本，港足之後會休息3日，次戰於7月11日對韓國，之後再於7月15日壓軸一戰對國足，三場比賽的地點均為龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）。

至於由中、日、韓與中華台北參與的女足賽事，則會分別於水原世界盃體育場（Suwon WC Stadium）及華城綜合體育場（Hwaseong Sports Complex）舉行。

港足去年12月贏得東亞錦外圍賽冠軍，晉身決賽周。（資料圖片／夏家朗攝）

今次是港足第五次打入東亞錦決賽周，對上四次（2003年、2010年、2019年、2022年）面對中、日、韓都三戰全敗，只曾於2003年在韓國與中國隊身上各取得一個入球。

然而港足最近一次於2024年初與國足交手，曾以2：1反勝，是港隊自1985年世界盃外圍賽「五一九戰役」後，首度於國際A級賽事擊敗中國隊。

港足2024年曾友賽擊敗國足。（HKFA）

東亞足球錦標賽男足賽程：



7月7日 8:00pm（當地時間）

韓國對中國

地點：龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）



7月8日 7:24pm（當地時間）

日本對香港

地點：龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）



7月11日 8:00pm （當地時間）

香港對韓國

地點：龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）



7月12日 7:24pm（當地時間）

日本對中國

地點：龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）



7月15日 4:00pm（當地時間）

中國對香港

地點：龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）



7月15日 7:24pm（當地時間）

韓國對日本

地點：龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）

