亞洲盃外圍賽︱港足6月對印度啟德主場館上演　成港隊新主場

香港足球代表隊6月10日主場對印度的亞洲盃外圍賽，將於啟德體育園主場館上演。



亞洲足協周二（29日）於官網更新亞洲盃外圍賽第三圈的賽程資料，顯示港足6月10日對印度的主場賽事，將於晚上8時在啟德體育園主場館上演。

這是港足在啟德體育園落成後，第一次在該處舉行國際A級賽，港足近年以使用旺角大球場或香港大球場作主場為主，足總早前曾表示，希望將啟德變成港隊新主場。

足總中午表示：「有關六月亞洲足協亞洲盃外圍賽 - 中國香港 對 印度 之比賽場地仍有待落實，以足總宣布為準。」

亞洲足協更新比賽資料。（AFC）

足總今年2月曾於啟德主場館舉行測試賽。（資料圖片）

港隊為備戰這場賽事，事前會先在香港大球場與英超球隊曼聯友賽，再與世界排名第175位的尼泊爾拍跳。港隊今年3月已率先展開亞洲盃外圍賽第三圈之旅，作客新加坡只能踢成0：0，取得1分。