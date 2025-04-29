亞洲盃外圍賽︱港足6月對印度啟德主場館上演 成港隊新主場
撰文：袁志浩
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香港足球代表隊6月10日主場對印度的亞洲盃外圍賽，將於啟德體育園主場館上演。
亞洲足協周二（29日）於官網更新亞洲盃外圍賽第三圈的賽程資料，顯示港足6月10日對印度的主場賽事，將於晚上8時在啟德體育園主場館上演。
這是港足在啟德體育園落成後，第一次在該處舉行國際A級賽，港足近年以使用旺角大球場或香港大球場作主場為主，足總早前曾表示，希望將啟德變成港隊新主場。
足總中午表示：「有關六月亞洲足協亞洲盃外圍賽 - 中國香港 對 印度 之比賽場地仍有待落實，以足總宣布為準。」
港隊為備戰這場賽事，事前會先在香港大球場與英超球隊曼聯友賽，再與世界排名第175位的尼泊爾拍跳。港隊今年3月已率先展開亞洲盃外圍賽第三圈之旅，作客新加坡只能踢成0：0，取得1分。
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