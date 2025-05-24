香港隊對曼聯︱港足決選24人　葉鴻輝缺陣　兩將獲補選鬥紅魔

英超球隊曼聯5月30日友賽香港足球代表隊，港足今公布此仗決選名單。



港足早前已公布5月30日友賽曼聯、6月5日友賽尼泊爾，與6月10日亞洲盃外圍賽對印度的初選37人名單，由於東方與標準流浪在5月31日仍需出戰足總盃決賽，相關球員肯定缺陣，主教練韋斯活這次只為友賽曼聯決選24人。

劉家喬（左）年初在省港盃代表香港，對廣東隊取得入球。（資料圖片／梁鵬威攝）

效力東方的守門員葉鴻輝因備戰足總盃決賽缺陣，是他自從2022年東亞錦決賽周後第一次落選港足，今仗把關人選成為謝家榮與伍瑋謙之爭。

本來不入初選名單的年輕前鋒劉家喬、中堅余煒廉獲補選，菁英盃決賽中有好表現的小將趙聡悟也繼2022年東亞足球錦標賽後再度入圍決選。

趙聡悟在菁英盃決賽取得入球。（資料圖片／夏家朗攝）

另外，即使中超已無比賽，部份外流球員如茹子楠、孫銘謙、徐宏傑都有入選，但效力上海申花的陳晉一不在名單之上，深圳新鵬城的安永佳則因傷落選。

至於吳宇曦與余在言，所屬中甲球會均有比賽，終無緣對陣紅魔，暫無班落的勞烈斯、受傷的陳肇鈞與傑志前鋒潘沛軒，都被剔出名單。

港隊5月28日起便會展開集訓，在30日友賽曼聯後，翌日會繼續訓練，待東方與流浪球員歸隊，預計屆時會有另一份決選名單，備戰6月兩場比賽。

港足對曼聯決選名單：



守門員：伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）



後衛：周緣德（河南酒祖杜康）、艾里奧、鐘樂安（傑志）、余煒廉、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、孫銘謙（天津津門虎）、徐宏傑（雲南玉昆）



中場：費蘭度、顏卓彬、陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、黃威、(理文）、李小恆（山東泰山）、尼高拉斯（大埔）



前鋒：祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、劉家喬、艾華頓（理文）、黃皓雋（青島海牛）、米高（VfR Mannheim）

