羽毛球｜鄧謝配激戰70分鐘挫中國組合　周日鬥泰國爭金｜新加坡賽

鄧俊文/謝影雪今年正式「復合」後狀態大勇，連續3個比賽取得獎牌，並向第二金邁進。

今天（31日）的新加坡公開賽混雙4強，「鄧謝配」與中國的郭新娃/陳芳卉激戰70分鐘，終險勝局數2：1，明天將於決賽硬撼泰國的Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran。



今日一戰，鄧俊文/謝影雪在首局與郭新娃/陳芳卉鬥至「刁時」方才決賽。鄧/謝曾經落後18：19及19：20，但謝影雪兩次都能化解危機，追至20：20後兩人更連取兩分，先以22：20贏得首局。

鄧俊文/謝影雪力爭今年「復合」後的第二金。（Getty Images）

第二局的戰況同樣激烈，鄧/謝在落敗邊緣追至19：20，不過未能重演首局好戲，第二局以19：21告負。決勝局，鄧/謝以11：8進入技術暫停，之後愈打愈順，終以21：16取得第三局，險勝局數2：1。

周日（1日）決賽，鄧/謝將面對泰國組合，力爭兩人今年4月重組以後的第三面獎牌。兩人「復合」後先於亞洲錦標賽奪金，再於泰國賽摘銅。

鄧俊文/謝影雪擊敗中國的郭新娃/陳芳卉。（Getty Images）

泰國的Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran在混雙4強另一戰線僅花32分鐘便淨贈中華台北組合葉宏蔚/夠又蓁兩蛋。