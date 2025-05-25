學界羽毛球精英賽｜男拔挫王錦輝完成四連霸　13歲小將建奇功

DECATHLON全港學界精英羽毛球（團體）比賽今日（25日）決出冠軍，拔萃男書院及拔萃女書院分途奪冠，完成連霸。

拔萃男書院在男子組決賽鬥香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，第2場單打由中二小將陳以熙上陣，即使面對身高逾190厘米的對手，160厘米的陳以熙毫無懼色，全場左飛右撲，以出色的防守令對手無計可施，結果拿下致勝的第3分，一眾師兄對這名13歲小將非常有信心，「他（陳以熙）是我們單打的第一人選！」



拔萃男書院在精英賽完成四連霸。（趙子晉攝）

力爭學界精英賽四連霸的拔萃男書院，最後一關遇上首次入決賽的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝），男拔先由朱澔在單打先拔頭籌，然後隊長黃正匡夥拍陳樂軒，再以一局21：13取勝，拔萃與四連霸只差一場。

為男拔萃第3場登場的是年僅13歲、中二小將陳以熙，兩人身高明顯有差距，面對身高超過190厘米的譚亦然，身高160厘米的陳以熙不落下風，就算對手力量較強，陳以熙依然冷靜應對，多次化解對方的進攻，對手的力量似乎敵不過陳靈活的步法，對方不時出現失誤得分，結果陳以熙以21：10再下一城，為男拔拿下第3場勝仗，完成四連霸。

13歲的陳以熙負責男拔第二場單打。（趙子晉攝）

為拔萃男書院拿下奠勝一分的陳以熙，就算面對身高超過30厘米的對手，鎮定依然，以一貫的防守型打法應對，面對傳媒卻有點不知所措，他賽後獲得訪問邀請時，13歲的他顯得不知如何是好。

第一次代表學校參加精英賽、更在決賽中上陣，陳以熙坦言意想不到：「本身沒有想過有份上陣，難免有點緊張及壓力，賽前幻想過精英賽落場是什麼一回事，如今與我想像的差不多，好高興可以與師兄一起協助學校贏波。」

陳以熙。（趙子晉攝）

面對高超過30厘米的對手，陳以熙毫無懼色。（趙子晉攝）

超過30厘米的身高差，無阻陳以熙的發揮，「平時訓練、比賽面對不少高大的球手，所以都有心理準備」。在場上冷靜應對任何情況，有時失誤拍一拍頭，然後繼續下一分，場上的成熟度與13歲的年紀不相符，原來他早已訓練有素。6歲開始接觸羽毛球的陳以熙，早前隨港隊青年軍征韓國、泰國，他在韓國青少年國際挑戰賽摘下U15男單冠軍，早已累積不少比賽經驗，助他應付精英賽的大場面。

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（趙子晉攝）

拔萃男書院兩名隊長黃正匡、吳守正對陳以熙評價甚高，直言全隊上下對這名師弟信心十足，「我們的晉級過程每場都是硬仗，小將都有好好的表現，我們對每位落場的球員都十分有信心，就像陳以熙一樣，面對高大的對手亦毫不畏懼，他是我們最有信心的一位，是心目中第一單打的人選，以他的能力相信未來對男拔、對港隊都有不少貢獻。」

黃正匡今仗只出戰雙打，他表示這是戰術安排之一，強調隊中有隊員在體院或校隊負責，大家的角色不同，而陳以熙等小將的上陣，正好體現男拔萃薪火相傳的精神。

男拔隊長黃正匡盛讚陳以熙。（趙子晉攝）

女子組方面，拔萃女書院與德望學校爭冠軍，打頭陣的歐陽穎芝以21：14擊敗潘心悅，其後緊接出戰雙打，雙方鬥得激烈更戰至「刁時」，歐陽穎芝偕隊友陳鵬妮以23：21險勝。即使第3場上陣的陳心怡不敵德望的宋映萱，陳及後在雙打夥拍朱紀縈以21：14勝出，女拔萃以局數3：1力克德望，成功衛冕精英賽。

負責第二場單打及雙打、年僅14歲的陳心怡，笑言得知需要上陣時感慌張，幸好得到隊友朱紀縈的支持，當聽到支持者的叫聲時，在場上愈打愈放鬆，結果才有好成績。

陳心怡。（趙子晉攝）

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拔萃女書院蟬聯女子組精英賽冠軍。（趙子晉攝）

全港學界精英羽毛球（團體）比賽賽果



女子組季軍戰

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 3：2 福建中學



男子組季軍戰

英華中學 0：3 福建中學



女子組冠軍戰

拔萃女書院 3：1 德望學校



男子組冠軍戰

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 0：3 拔萃男書院

