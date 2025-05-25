學界羽毛球精英賽｜兄弟同場爭季軍　余鎵晉余鎵誠譜寫美好回憶

撰文：趙子晉
出版：更新：

DECATHLON全港學界精英羽毛球（團體）比賽的男子組季軍戰開賽前，英華書院與福建中學先禮後兵，先影相再開波，相中就讀不同學校兩人搭着肩，拍照過後更「偷襲」對方，他們除了是對手，更是手足，正是余鎵晉、余鎵誠兩兄弟。
余氏兄弟繼學界D1決賽後，再度在學界賽場碰頭，二人各為其主，球風截然不同，卻在羽毛球場寫下兄弟間的寶貴回憶。

全港學界羽毛球團體精英賽來到最後一個賽日，先後上演季軍戰及冠軍戰，在男子組四強分別落敗的英華書院及福建中學，雙雙跌至季軍戰，重演今年港九學界D1甲組的決賽翻版，就讀福建的哥哥余鎵晉與英華的胞弟余鎵誠又可以交手。

余氏兄弟賽前搭膊頭合照。（趙子晉攝）

剛考完文憑試的余鎵晉負責今仗第3場的第二單打，而余鎵誠則出戰雙打，剛好在哥哥前登場。代表英華的楊樂謙與劉靖陽激戰至「刁時」，最後憾負21：23，其後即夥拍余鎵誠戰雙打，這對雙打組合在今年精英賽打入男雙8強，當然希望為學校收復失地。

楊樂謙／余鎵誠上半局稍為佔先，余的強勁扣殺甚有威脅，每次取分都會激情地振臂高呼，這對英華組合在換場後失去優勢，後段曾追至1分落後，惟未能為英華追平，再輸一局16：21。

余鎵誠代表英華出戰雙打。（趙子晉攝）

剛完賽的余鎵誠回到後備席觀戰，不論雙方得分，他都沒有反應，眉頭一直皺着，似乎仍然為敗仗而不忿。哥哥余鎵晉緊接登場，他在場上以拉吊為主，落點刁鑽，與球風強悍的胞弟截然不同，余鎵晉在得分後振臂已是他激情的表現。而他的沉實卻令對手吃盡苦頭，結果以21：16再下一城，為福建中學奠定勝局，以3：0擊敗英華中學，與學界D1決賽相同比數。

余鎵晉則在季軍戰第3場登場。（趙子晉攝）

剛完成文憑試不久的余鎵晉，感激教練信任，才有機會上演今次的「兄弟對決」。余氏兄弟以這種方式對戰已非首次，但落得場兄弟都無情講，當然希望擊敗對方，所以余鎵誠才深陷於複雜的情緒中，「當時百感交雜，就算與哥哥不是正面交鋒，始終落得場都想贏，但另一方面又不想哥哥輸，所以是有點複雜。」

余鎵誠（左）與余鎵晉。（趙子晉攝）

當初余鎵晉在家中會所先接觸羽毛球，然後弟弟一同參與，發現兩兄弟都有點天分，所以一同踏上羽毛球路，兩兄弟卻不是就讀同一學校，當中沒有任何意外發生，「當時從沒有想過！」余鎵誠笑言。因為不同校的關係，二人各自跟校隊訓練，余鎵晉主力單打；余鎵誠則向雙打發展，兄弟之間因為羽毛球而感情增進不少。

余鎵晉既沉穩又冷靜，對比余鎵誠的激情，他們表示兩人在場上的球風與性格相似。兩兄弟似是各走極端，余鎵晉卻認為與胞弟可以合組雙打，「我喜歡打拉吊、穩陣一點，等待對手失誤；而他（余鎵誠）喜歡殺波，他的殺波很有威力，其實我們一快一慢的組合，在雙打應該是個不錯的配搭。」

雖然在場上贏家得一個，依然是余氏兄弟的美好回憶。（趙子晉攝）

余鎵晉的中學生涯即將結束，能夠在精英賽與弟弟同場，就算是對手也是二人珍貴的回憶，「畢竟今年是哥哥最後一年中學生涯，能夠與他在場上碰面，無論如何都是特別的體驗，是我們珍貴的回憶，希望大家都打一場精彩的賽事。」

從訪問開始到末段，余鎵晉兩次笑說：「我想與弟弟打返場！」原來並非沒有機會，二人在下星期將再次碰頭，爭奪全港學界羽毛球團體錦標賽的中學組冠軍，但該賽事不設兼項，余氏兄弟真正交手的機會不高。

（趙子晉攝）
余鎵晉與福建的隊友合照留念。（趙子晉攝）

學界羽毛球精英賽｜王錦輝憑單打奠勝摘季

全港學界羽毛球團體精英賽由女子組季軍戰打頭陣，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學與福建中學率先登場，兩名港青代表彭皚淇、黃心悠坐鎮的王錦輝，兩場單打獲勝，而福建在雙打佔先拿下兩分，雙方打成2：2，需要進入最後一場單打分勝負，給果王錦輝的黎欣陶以21：18獲勝，助王錦輝以3：2力挫福建，摘下女子組季軍。

王錦輝奪得精英賽女子組季軍。（趙子晉攝）
+5

全港學界精英羽毛球（團體）比賽賽果

女子組季軍戰
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 3：2 福建中學

男子組季軍戰
英華書院 0：3 福建中學

女子組冠軍戰
拔萃女書院 3：1 德望學校

男子組冠軍戰
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 0：3 拔萃男書院

近千名學生運動員獲表揚　楊文蔚蘇樺偉與學生分享心得全港學界三人籃球錦標賽落幕　港大代表香港鬥世界大學生系列賽全港學界三人籃球錦標賽本周末開鑼　增至144隊參賽爭各組冠軍譚仔三哥贊助學界賽事　成功吸納年輕族群　兼讓「姐姐」展才華專訪譚仔三哥姐姐｜從不懂廣東話到管9間店　「美線」是勇氣象徵學界3X3籃球挑戰賽下月開鑼　球隊出線獲新球衣　男拔協恩爭衛冕學界籃球精英賽｜季軍戰大鐘故障　梁民熊：為何要為球場問題埋單學界籃球精英賽｜拔萃陳偉邦苦盡甘來奪冠　公開反擊「買人論」學界籃球精英賽｜協恩靈魂人物談十連霸　任明敏：落敗是進步契機學界籃球精英賽｜協恩大勝完成十連霸　拔萃史上第7度封王
羽毛球
學界賽事
香港運動員