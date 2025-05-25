學界羽毛球精英賽｜兄弟同場爭季軍　余鎵晉余鎵誠譜寫美好回憶

DECATHLON全港學界精英羽毛球（團體）比賽的男子組季軍戰開賽前，英華書院與福建中學先禮後兵，先影相再開波，相中就讀不同學校兩人搭着肩，拍照過後更「偷襲」對方，他們除了是對手，更是手足，正是余鎵晉、余鎵誠兩兄弟。

余氏兄弟繼學界D1決賽後，再度在學界賽場碰頭，二人各為其主，球風截然不同，卻在羽毛球場寫下兄弟間的寶貴回憶。



全港學界羽毛球團體精英賽來到最後一個賽日，先後上演季軍戰及冠軍戰，在男子組四強分別落敗的英華書院及福建中學，雙雙跌至季軍戰，重演今年港九學界D1甲組的決賽翻版，就讀福建的哥哥余鎵晉與英華的胞弟余鎵誠又可以交手。

余氏兄弟賽前搭膊頭合照。（趙子晉攝）

剛考完文憑試的余鎵晉負責今仗第3場的第二單打，而余鎵誠則出戰雙打，剛好在哥哥前登場。代表英華的楊樂謙與劉靖陽激戰至「刁時」，最後憾負21：23，其後即夥拍余鎵誠戰雙打，這對雙打組合在今年精英賽打入男雙8強，當然希望為學校收復失地。

楊樂謙／余鎵誠上半局稍為佔先，余的強勁扣殺甚有威脅，每次取分都會激情地振臂高呼，這對英華組合在換場後失去優勢，後段曾追至1分落後，惟未能為英華追平，再輸一局16：21。

余鎵誠代表英華出戰雙打。（趙子晉攝）

剛完賽的余鎵誠回到後備席觀戰，不論雙方得分，他都沒有反應，眉頭一直皺着，似乎仍然為敗仗而不忿。哥哥余鎵晉緊接登場，他在場上以拉吊為主，落點刁鑽，與球風強悍的胞弟截然不同，余鎵晉在得分後振臂已是他激情的表現。而他的沉實卻令對手吃盡苦頭，結果以21：16再下一城，為福建中學奠定勝局，以3：0擊敗英華中學，與學界D1決賽相同比數。

余鎵晉則在季軍戰第3場登場。（趙子晉攝）

剛完成文憑試不久的余鎵晉，感激教練信任，才有機會上演今次的「兄弟對決」。余氏兄弟以這種方式對戰已非首次，但落得場兄弟都無情講，當然希望擊敗對方，所以余鎵誠才深陷於複雜的情緒中，「當時百感交雜，就算與哥哥不是正面交鋒，始終落得場都想贏，但另一方面又不想哥哥輸，所以是有點複雜。」

余鎵誠（左）與余鎵晉。（趙子晉攝）

當初余鎵晉在家中會所先接觸羽毛球，然後弟弟一同參與，發現兩兄弟都有點天分，所以一同踏上羽毛球路，兩兄弟卻不是就讀同一學校，當中沒有任何意外發生，「當時從沒有想過！」余鎵誠笑言。因為不同校的關係，二人各自跟校隊訓練，余鎵晉主力單打；余鎵誠則向雙打發展，兄弟之間因為羽毛球而感情增進不少。

余鎵晉既沉穩又冷靜，對比余鎵誠的激情，他們表示兩人在場上的球風與性格相似。兩兄弟似是各走極端，余鎵晉卻認為與胞弟可以合組雙打，「我喜歡打拉吊、穩陣一點，等待對手失誤；而他（余鎵誠）喜歡殺波，他的殺波很有威力，其實我們一快一慢的組合，在雙打應該是個不錯的配搭。」

雖然在場上贏家得一個，依然是余氏兄弟的美好回憶。（趙子晉攝）

余鎵晉的中學生涯即將結束，能夠在精英賽與弟弟同場，就算是對手也是二人珍貴的回憶，「畢竟今年是哥哥最後一年中學生涯，能夠與他在場上碰面，無論如何都是特別的體驗，是我們珍貴的回憶，希望大家都打一場精彩的賽事。」

從訪問開始到末段，余鎵晉兩次笑說：「我想與弟弟打返場！」原來並非沒有機會，二人在下星期將再次碰頭，爭奪全港學界羽毛球團體錦標賽的中學組冠軍，但該賽事不設兼項，余氏兄弟真正交手的機會不高。

（趙子晉攝）

余鎵晉與福建的隊友合照留念。（趙子晉攝）

學界羽毛球精英賽｜王錦輝憑單打奠勝摘季

全港學界羽毛球團體精英賽由女子組季軍戰打頭陣，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學與福建中學率先登場，兩名港青代表彭皚淇、黃心悠坐鎮的王錦輝，兩場單打獲勝，而福建在雙打佔先拿下兩分，雙方打成2：2，需要進入最後一場單打分勝負，給果王錦輝的黎欣陶以21：18獲勝，助王錦輝以3：2力挫福建，摘下女子組季軍。

王錦輝奪得精英賽女子組季軍。（趙子晉攝）

+ 5

全港學界精英羽毛球（團體）比賽賽果



女子組季軍戰

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 3：2 福建中學



男子組季軍戰

英華書院 0：3 福建中學



女子組冠軍戰

拔萃女書院 3：1 德望學校



男子組冠軍戰

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 0：3 拔萃男書院

