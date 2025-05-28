羽毛球．新加坡賽｜鄧謝配29分鐘輕鬆晉級 李卓耀首圈挫王子維
撰文：趙子晉
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香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪轉戰新加坡公開賽，首圈面對泰國組合，「鄧謝配」以29分鐘輕鬆贏波過關。至於男單的李卓耀同樣直落兩局擊敗中華台北的王子維晉級。
港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪休息一站後，今周出戰新加坡公開賽，今站被列為2號種子的鄧謝配，首圈鬥泰國組合Phuwanat Horbanluekit／Sapsiree Taerattanachai，雙方上半局初段比分緊咬，鄧謝配在休息後發力拉開差距，以21：16先取一局。鄧謝配第二局愈打愈順，沒有讓這對以老帶新的泰國組合太多機會，結果大勝一局21：5，僅29分鐘輕取對手過關，下圈對鬥印度組合。
接近同時間出賽的港隊男單代表李卓耀，與中華台北的王子維爭晉級，李卓耀首局曾拉開領先，對手在局末收復失地，打成20：20，李卓耀連取2分先下一城。這名28歲的港將次局未有重覆驚險戰情，初段領先後將比分愈拉愈遠，以21：13奠定勝局。
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