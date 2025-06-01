歐聯球評｜安歷基領軍踢出心中理想足球　PSG「平民化」戰力更強

在今屆歐聯決賽前，巴黎聖日耳門（PSG）是較被人看好的一隊，但這支法甲勁旅竟以5：0輾壓意甲豪門國際米蘭，首度捧盃，相信不太多人能預計得到；誰又想得到，美斯、尼馬，以至麥巴比等超級球星相繼離隊後，在名帥安歷基調校下，這支「平民化」PSG戰力比昔日更強？



2011年，有國家背景的卡塔爾體育投資公司（Qatar Sports Investments, QSI）入主PSG後，不斷網羅超級球星，由伊巴謙莫域、麥巴比、美斯、尼馬⋯⋯組成的簡直是世界明星隊，領隊當然也都是鼎鼎有名，例如安察洛堤、艾馬利、杜曹，到現在的安歷基等，以這樣的星級陣容，在法甲自然「打橫行」，14年來贏了11個聯賽冠軍，但在歐聯卻屢戰屢敗，最接近冠軍的一次是2019/20年球季殺入決賽，但不敵德甲班霸拜仁慕尼黑。

在這樣的背景下，陣中頭號球星麥巴比今季轉投皇家馬德里，而PSG在季初歐聯首循環聯賽頭5場亦只得1勝1和3負，情況令人憂心。不過，麥巴比出走卻讓安歷基有空間改造球隊。麥巴比被香港球迷戲稱為「麥總」，因為過往常傳出球會或領隊為了遷就他的意願，而作出不同程度的妥協。不要說上任本土教練加迪亞（Christophe Galtier），就算尚算有點名氣的普捷天奴（Mauricio Pochettino），都無法完全駕御該「大牌」球星，最後都掛冠而去。

安歷基在2023年加盟PSG前，卻跟管理層講到明：「如果我是波士，那麼就只有我是波士。」他沒有再讓麥巴比變成麥總，而當麥巴比今季出走後，安帥反而帶領一眾年輕球員踢出自己心目中的足球：前場快速逼搶、中場強調控制、三線十分緊湊，簡言之，即是攻守一體，這講求每個球員都要不惜氣力奔跑，亦需要非常有紀律地走位配合。

安歷基用了大約半季去調整，其中可以從奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）的表現一窺端倪。這名法國鋒將踢到去年12月中，18場賽事只入5球，但12月15日對里昂起，連續10場有波入，下半季總共入了25球，今仗他雖然沒有入球，但貢獻了兩個助攻，表現令人擊節讚賞。

當然，「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）在一月來投，大大增強了前線的攻擊力，但重點還是安歷基對迪比利的運用，將他由速度飛快及盤扭純熟的翼鋒，改造為前場無所不在協助串連的「假九」，但同時又會適時入楔的禁區殺手，由於他的活動範圍極大，因此對手難以防範；而且，前線三叉戟（今仗左翼是基華拉斯基利亞，右翼則是19歲小將杜爾）走位非常靈活，例如先開紀錄的一球是杜爾（Desire Doue）走到禁區偏左位置，拉走了國際米蘭左後衛迪馬高，然後傳予中路無人看管的右閘夏基美射入。

中場3人域天拿（Vitinha）、法比安雷斯（Fabián Ruiz）及祖奧尼維斯（João Neves）同樣沒有固定位置，通常域天拿會墮後一點「分波」，但有時他亦會向前協助組織，這時法比安或尼維斯便會回後填補其位置。

右閘夏基美踢到像翼鋒，難怪連同今仗的入球在內，他今季已有8球進帳；左閘的紐奴文迪斯則偏向防守，有時甚至會內收到中場。這種要求不同球員不斷走位、自發補位的戰術，假設有一個不聽指揮的大牌球星，都無從發揮。因此，麥巴比出走，其實成全了安歷基。

今仗看台上拉起了一面巨大的橫幅，有個小女孩的背影，球衣寫上Xana，那是安歷基在6年前因骨癌去世女兒的名字；「她的肉體離開了，但精神長存，她仍跟我們在一起」，這個悲劇雖令安歷基一度非常傷心，但也令他心靈更強大，難怪他能從容面對一切難關，「我不會害怕被炒，翌日我便會來一趟單車旅行」。

這名西班牙教頭當然不會被炒，上季他助PSG贏得聯賽及法國盃，今季不單蟬聯這兩項錦標，還添加球隊史上首個大耳盃，達成「三冠王」殊榮，更可怕的是，這支PSG非常年輕，潛力無限，這些榮譽相信只是他們一個光輝年代的新開始。