歐協聯｜車路士4：1反勝貝迪斯 史上首支歐戰大滿貫球隊
撰文：蕭通
出版：更新：
歐協聯決賽周三（5月28日）在波蘭城市弗羅次瓦夫（Wroclaw）舉行，首次躋身歐洲盃賽決賽的西甲球隊貝迪斯，在上半場領先1：0下，最終以1：4敗於車路士，讓曾贏得歐聯、歐霸盃、歐洲盃賽冠軍盃、歐超盃的車路士，成為史上首支贏得歐洲足協5大主要盃賽冠軍的球隊。
上半場9分鐘，艾薩蘇利（Abde Ezzalzouli）為貝迪斯率先入球。車路士於換邊後發力，在65分鐘，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）接應高爾彭馬（Cole Palmer）傳球建功，助車路士扳平對手。5分鐘後，尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）也在高爾彭馬助攻下取得入球。於83分鐘，查頓辛祖（Jadon Sancho）建功，將領先比數擴大至3：1。補時階段，摩西斯卡些度（Moises Caicedo）錦上添花，將比數改寫至4：1。
歐洲波精選｜貝迪斯車路士決戰歐協聯 車仔靠經驗捧盃歐協聯｜貝迪斯終結117年的等待 安東尼建功領軍闖決賽淚灑球場歐協聯4強｜車路士兩回合5：1淘汰佐加頓斯 與貝迪斯晉級決賽歐協聯｜曼聯借將安東尼入世界波奠勝 貝迪斯名宿：可幫忙綁架他歐協聯4強首回合｜車路士作客4：1佐加頓斯 尼高拉斯積遜入兩球