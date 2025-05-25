英超煞科日︱曼城車路士紐卡素獲歐聯資格　維拉森林輸波飲恨

英超今夜煞科戰，今季由於冠軍和護級隊早已定下，閉幕戰懸念就是曼城、紐卡素、車路士、阿士東維拉和諾定咸森林5隊之中，哪3隊可爭得餘下的歐聯席位。

最終曼城、車路士順利贏波獲得歐聯資格，紐卡素雖然不敵愛華頓，但由於維拉和森林均輸波，就算跟維拉同得66分，他們仍以較佳得失球獲得第五名，奪得來季歐聯英超球隊最後一席。



英超球隊今季歐戰表現理想，來季可獲額外多一個歐聯參賽席位，即是4+1，共5個席位，加上歐霸冠軍亦可獲一席，換言之2025/26球季英超將有6支球隊出戰歐聯。



獲得來季歐聯資格6支英超球隊：

1. 聯賽排名：利物浦、阿仙奴、曼城、車路士、紐卡素

2. 歐霸冠軍：熱刺



獲得來季歐霸資格2支英超球隊：

1. 聯賽排名：阿士東維拉

2.足總盃冠軍：水晶宮



獲得來季歐協聯資格英超球隊：

聯賽排名：諾定咸森林



英超最新聯賽榜（只列頭7位）：

1. 利物浦／84分（1：1賽和水晶宮）

2. 阿仙奴／74分（2：1勝修咸頓）

3. 曼城／71分（2：0勝富咸）

4. 車路士／69分（1：0勝森林）

5. 紐卡素／66分（0：1負愛華頓）

6. 阿士東維拉／66分（0：2負曼聯，門將馬天尼斯被逐）

7. 諾定咸森林／65分（0：1負車路士）

根度簡正選上陣入靚波，曼城的歐聯資格應該無甩拖。（路透社）

第三位：曼城（38戰71分；得失球+28；得球72球）

曼城煞科日對手：客vs富咸（勝2：0）

簡評曼城形勢：曼城擊敗富咸便不用理會其他對手戰果，肯定獲得歐聯資格。正選上陣的根度簡，21分鐘為曼城先開紀錄，歐聯資格基本應該無甩拖。72分鐘夏蘭特操刀射入十二碼，曼城領先到2：0。曼城順利勝出，終獲聯賽第三名，失望一季成功保住歐聯資格。

高維的入球，為車路士鎖定歐聯資格。（路透社）

第四位：車路士（38戰69分；得失球+21；得球64球）

車路士煞科日對手：客vs諾定咸森林（勝1：0）

簡評車路士形勢：車路士與紐卡素的處境相似，得失球有+20，遙遙領先維拉的+9，只要煞科日正正常常贏波，料可保住前五名。然而車路士最後一輪對手難踢，作客仍有望爭入前五名的森林，相信會是一場惡戰，該戰亦會是英超煞科日的焦點。上半場踢成0：0，下半場戰至50分鐘終由中堅高維（Levi Colwill）開紀錄，暫時升上第四，歐聯資格更穩。他們順利贏1：0，來季重返歐聯。

紐卡素前鋒伊沙克上半場未能把握入球機會。（路透社）

第五位：紐卡素（38戰66分；得失球+21；得球68球）

紐卡素煞科日對手：主vs愛華頓（負0：1）

簡評紐卡素形勢：紐卡素目前以得失球優勢力壓車路士及維拉排第四位，煞科日主場對愛華頓。考慮到紐卡素有得失球優勢，只要贏到愛華頓，便很大機會保住前五名獲歐聯資格。他們下半場65分鐘落後，但因維拉和森林同樣正在落後而暫保第五位。最終紐卡素0：1負愛華頓，他們說得上是最幸運一隊，維拉十人應戰下負曼聯，森林也不敵車路士，紐卡素就算輸波，仍可獲得來季歐聯最後一席。

維拉作客曼聯，門將馬天尼斯上半場補時被逐，形勢非常不利。（路透社）

第六位：阿士東維拉（38戰66分；得失球+7；得球58球）

維拉煞科日對手：客vs曼聯（負0：2）

簡評維拉形勢：維拉最後一輪作客無欲無求的曼聯，目前的得失球大大落後於紐卡素及車路士，故此維拉不但要贏曼聯，還要寄望紐卡素或車路士失分，甚至曼城輸波。不過上半場補時維拉門將馬天尼斯紅牌被逐，只剩下十人應戰，對他們形勢非常不利。

戰至76分鐘，十人應戰的維拉終於失守，迪亞路為曼聯開紀錄，87分鐘艾歷臣操刀射入十二碼，維拉0：2敗陣，來季篤定失去歐聯資格。與足總盃冠軍水晶宮來季齊戰歐霸。

基斯活特為森林力爭入球，可惜未竟全功。（路透社）

第七位：諾定咸森林（38戰65分；得失球+12；得球58球）

森林煞科日對手：主vs車路士（負0：1）

簡評森林形勢：森林的形勢最被動，比紐卡素、車路士、維拉少1分，需要前列有兩支球隊失分，才有望躋身前五名。他們煞科日主場對車路士擊敗對方就可以先將一隊拖下去，之後寄望曼城輸波或紐卡素失分或維拉失分，便可以後上入前五名。不過隨着車路士以1：0勝出，今季大部分時間位處前四的森林，最終還是失落歐聯和歐霸資格，惟仍獲得歐協聯一席。