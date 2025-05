熱刺奪歐霸︱曼聯飲恨失歐聯資格　阿莫林：我不會放棄，不會離隊

曼聯在歐霸決賽不敵熱刺,失落獎盃和來季歐聯入場券,英超最後一輪前僅以39分排第16,來季缺席歐洲球會賽事。經歷慘不忍睹的一季,季中接手的葡萄牙籍教頭阿莫林會否離隊成為外界焦點。

這位40歲少帥未因今季第4度敗予熱刺而喪志,依然對自己信心十足:「我不會放棄,也不會離隊」,同時瀟灑表示,「假如董事局和球迷覺得我不是正確人選,下一天我便會不問賠償金便走。」



熱刺奪歐霸︱曼聯失落冠軍,主帥阿莫林揚言不會離隊。(Getty Images)

已用盡辦法 今天不是我們的日子

阿莫林說:「我與我們的球迷一起分擔痛楚,他們值得更好的。我們已用盡一切方法,關於未來,我們會再看看怎樣前行」,又指出:「我想今天不是我們的日子,我們不是完美,有很多地方需要改進,但我總是以誠相告。」

「我總是向你們非常坦白,今天我們表現不佳,但我們較對手優勝。下半場我們已嘗試用盡一切方法,以中堅拉開闊度,傳中入禁區。」他分析,「下半場我們控制了比賽,亦有入球機會,開賽頭5至7分鐘我們踢得不錯,之後稍為失去控制,然後失去一球,回看整場比賽我們有明顯入球機會。」

有評論認為他變陣太慢,阿莫林反駁,「下半場我們開始得不錯,只是為了讓人們看到我作出一點改變而換人,不是我的行事方式。當我感覺球隊需要一個不同的球員,我才會換入另一個球員。」

熱刺奪歐霸︱曼聯主帥阿莫林認為自己仍是紅魔合適領軍人選。(路透社)

曼聯無歐聯踢會很困難

阿莫林不諱言,曼聯失落歐洲賽會困難,「我們在轉會市場有兩套計劃,像我們這樣的球會未能置身歐聯會很困難」,惟凡事總有另一面,來季有利球隊專心踢英超,「我們要運用事情的另一面——我們每周可以有更多時間為英超聯賽作好準備,那會是我們的專注所在。」

「在這一刻我不是要在這裏為自己辯護,那不是我的風格,我不會那樣做。我不會一來到便說:『因為這樣,我會帶來進步』或是『我有這些問題』,我不會那樣做。」

熱刺奪歐霸︱曼聯主帥阿莫林認為球隊表現較對手優勝。(路透社)

「我不會放棄,也不會離隊」

至於外界最關心他的去留問題,阿莫林這樣回應:「正如我之前所說,我總是很誠實,總是很開放。假如董事局和球迷覺得我不是正確人選,下一天我便會不問賠償金便走,但我不會辭職。我再說一次,我真的對工作很有信心,如你所見,我完全不會改變自己的行事方式。」

「我們有一些差勁的賽果,我認為我們在某些地方有所改善,我們有一些未能入球的比賽細節上有進步」,他續稱,「我記得很多場比賽,森林,狼隊,主場對曼城,我們創造出很多機會,卻因未能入球而輸掉一些比賽。這是種不一樣的足球風格,我嘗試將球員放在最佳位置和幫助他們,我對球員非常嚴格。」

「我是年紀尚輕,但仍知道下半場我們創造了大量機會,假如我們取得入球,我們的記者會便會大為不同。我沒有任何東西要向球迷展示,只會繼續用我知道的方式做事。」他表示,「我有信心我仍是(曼聯)合適人選,而且較一開始更適合。我知道下一季球迷的耐性會更少,但我可以向你保證,我不會放棄,也不會離隊(I will not quit and I will not go away),我非常有信心。」

「我了解球會,知道成為這間球會主帥的意義,我明白這支球隊的需要。如果他們說作出改變會較好,我下一天便會離開。如果董事局想要我,我對繼續做好工作非常有信心。」