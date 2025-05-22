熱刺奪歐霸︱曼聯飲恨失歐聯資格　阿莫林：我不會放棄，不會離隊

曼聯在歐霸決賽不敵熱刺，失落獎盃和來季歐聯入場券，英超最後一輪前僅以39分排第16，來季缺席歐洲球會賽事。經歷慘不忍睹的一季，季中接手的葡萄牙籍教頭阿莫林會否離隊成為外界焦點。

這位40歲少帥未因今季第4度敗予熱刺而喪志，依然對自己信心十足：「我不會放棄，也不會離隊」，同時瀟灑表示，「假如董事局和球迷覺得我不是正確人選，下一天我便會不問賠償金便走。」



熱刺奪歐霸︱曼聯失落冠軍，主帥阿莫林揚言不會離隊。（Getty Images）

已用盡辦法 今天不是我們的日子

阿莫林說：「我與我們的球迷一起分擔痛楚，他們值得更好的。我們已用盡一切方法，關於未來，我們會再看看怎樣前行」，又指出：「我想今天不是我們的日子，我們不是完美，有很多地方需要改進，但我總是以誠相告。」

「我總是向你們非常坦白，今天我們表現不佳，但我們較對手優勝。下半場我們已嘗試用盡一切方法，以中堅拉開闊度，傳中入禁區。」他分析，「下半場我們控制了比賽，亦有入球機會，開賽頭5至7分鐘我們踢得不錯，之後稍為失去控制，然後失去一球，回看整場比賽我們有明顯入球機會。」

有評論認為他變陣太慢，阿莫林反駁，「下半場我們開始得不錯，只是為了讓人們看到我作出一點改變而換人，不是我的行事方式。當我感覺球隊需要一個不同的球員，我才會換入另一個球員。」

熱刺奪歐霸︱曼聯主帥阿莫林認為自己仍是紅魔合適領軍人選。（路透社）

曼聯無歐聯踢會很困難

阿莫林不諱言，曼聯失落歐洲賽會困難，「我們在轉會市場有兩套計劃，像我們這樣的球會未能置身歐聯會很困難」，惟凡事總有另一面，來季有利球隊專心踢英超，「我們要運用事情的另一面——我們每周可以有更多時間為英超聯賽作好準備，那會是我們的專注所在。」

「在這一刻我不是要在這裏為自己辯護，那不是我的風格，我不會那樣做。我不會一來到便說：『因為這樣，我會帶來進步』或是『我有這些問題』，我不會那樣做。」

熱刺奪歐霸︱曼聯主帥阿莫林認為球隊表現較對手優勝。（路透社）

「我不會放棄，也不會離隊」

至於外界最關心他的去留問題，阿莫林這樣回應：「正如我之前所說，我總是很誠實，總是很開放。假如董事局和球迷覺得我不是正確人選，下一天我便會不問賠償金便走，但我不會辭職。我再說一次，我真的對工作很有信心，如你所見，我完全不會改變自己的行事方式。」

「我們有一些差勁的賽果，我認為我們在某些地方有所改善，我們有一些未能入球的比賽細節上有進步」，他續稱，「我記得很多場比賽，森林，狼隊，主場對曼城，我們創造出很多機會，卻因未能入球而輸掉一些比賽。這是種不一樣的足球風格，我嘗試將球員放在最佳位置和幫助他們，我對球員非常嚴格。」

「我是年紀尚輕，但仍知道下半場我們創造了大量機會，假如我們取得入球，我們的記者會便會大為不同。我沒有任何東西要向球迷展示，只會繼續用我知道的方式做事。」他表示，「我有信心我仍是（曼聯）合適人選，而且較一開始更適合。我知道下一季球迷的耐性會更少，但我可以向你保證，我不會放棄，也不會離隊（I will not quit and I will not go away），我非常有信心。」

「我了解球會，知道成為這間球會主帥的意義，我明白這支球隊的需要。如果他們說作出改變會較好，我下一天便會離開。如果董事局想要我，我對繼續做好工作非常有信心。」