歐聯｜PSG龍門教練保查港超出身　由南區教到歐聯冠軍：夢想成真

巴黎聖日耳門奪得歐聯冠軍，陣中的龍門教練保查（Borja Álvarez），相信本地足球迷會有印象，他曾在港超做過冠忠南區和東方的守門員教練，現在成為歐聯冠軍的成員，他也發文寫道：「夢想成真」！



來自西班牙旳保查在2015年來港後，在南區擔任守門員教練兩年半，其後在2019年重返港超加盟東方，短短4個月後就離開香港，回歸西班牙加盟艾美利亞，之後在2021年成為安道爾FC教練，到2023年7月轉投巴黎聖日耳門，成為安歷基團隊一份子。

保查賽後在Instagram上載帖文，內有球隊捧盃照、與教練團的合照和自己與歐聯「大耳盃」的合照，並寫道：「有時候夢想會成真！」

保查在南區時，合作的門將正是前港隊守門員謝德謙，今年4月，PSG在歐聯8強次回合作客阿士東維拉，保查就邀請移居英國的謝德謙入場，當時謝德謙說：「由係香港教港超冠忠南區去到而家教巴黎聖日爾（耳）門，由教謝德謙教到去當拿隆馬，呢件事直頭大癲」，並指出自己當年在南區能創造港超不失球紀錄（884分鐘），「都要多謝佢」。