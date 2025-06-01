歐聯｜安歷基領PSG奪冠後悼愛女　球迷製巨型橫幅重現感人畫面

2015年，安歷基領巴塞隆拿奪得歐聯冠軍，賽後，他與愛女Xana將巴塞隆拿旗幟插在球場上一幕，溫暖人心。Xana在2019年病逝，但對於安歷基而言，她從未離去，今次率PSG贏得歐聯，球迷和安歷基都以另一種形式，重現當年父女溫馨場面。



巴黎聖日耳門奪得歐聯冠軍後，主帥安歷基即換上一件印上可愛圖案的Tee——兩隻卡通人物在地上插上旗幟，Tee上還寫上了Xana的名字，相信是分別代表兩父女。

看台上的PSG球迷也拉起一幅巨型旗幟，旗幟上以手繪重現安歷基和Xana當年插旗的場面，當然內容就由巴塞換成了PSG。

Xana在9歲時因骨癌離世，安歷基多年前受訪，曾表示不覺得自己不幸：「我覺得自己很幸運，我的女兒來到這世上，過了精彩的9年，我們留下了許多回憶，拍下許多影片。」當時他提到自己的母親因悲痛而收起Xana的照片，「我對她說，媽媽，你要將Xana的照片放出來，雖然她的肉體已不在，但她的精神還在，我們每日都笑着談起她，我覺得Xana還會看到我們的，我又怎會想她看着我們悲傷地過活呢？」

安歷基表示，女兒的精神仍與他們同在。（Getty Images）

今個球季，安歷基曾談起那張與女兒的照片，說：「我還記得那張精彩的照片，在贏得歐聯後，我們在球場上放上了巴塞的旗幟。希望我能為PSG做同樣的事，雖然Xana已不在，但她的精神常存，對我來說，這十分重要。」

贏得歐聯後，安歷基被傳媒問起球迷為他製作的旗幟，他道：「我很開心，看到球迷的那面旗幟，我很感動，這意義重大，不過，我常常都會想起我的女兒，我不需要贏得歐聯才想起她，她與我們常在，尤其在我們輸的時候。」