香港對印度︱港足推球員閃卡　60歲伯伯首次課金：紀念進軍啟德

香港足球代表隊今（10日）晚於啟德體育園主場館對印度，賽前除了有港隊球衣被搶購一空，周邊紀念品亦相當受歡迎。



足總於啟德主場館二樓與中央廣場，分別設有紀念品攤位，售賣印有「We are the HK boys」及「12」打氣Tee、「港隊勁揪」毛巾、球衣鎖匙扣、Cap帽、電話繩等產品。

最有特色是今次足總與贊助商日清食品聯乘推出球員卡，整套系列共有32款普通卡及5款特別卡，球員卡每包40元，內含隨機挑選的5張卡。

球迷搶購包括球員卡在內的紀念品。（夏家朗攝）

據了解，普通卡由32名港足球員組成，部份如艾華頓、安永佳、黃威等均沒有入圍這次比賽的決選名單，獲徵召的洛迪古斯、李小恆、陳俊樂、趙聡悟及奧力斯，則沒有其所屬球員卡。

至於特別卡則屬閃金卡，印上球員簽名，5位「特別卡」球員為艾華頓、陳肇鈞、葉鴻輝、安永佳與陳晉一。消息指，球迷日後仍有望透過購買日清產品，累積分數換取球員卡。

足總售賣多款紀念品。（夏家朗攝）

大批球迷在賽前兩小時已在攤位外排隊購買紀念品，60多歲的林伯是其中之一，首次「課金」的他花310元買了紀念Tee、球星卡與鎖匙扣，「因為這是香港隊第一次進軍啟德，周邊產品買來儲，留紀念就好，『炒』就不要了」。

他希望自己抽中東亞運金牌門神葉鴻輝與小將吳宇曦的球員卡，「他是港隊希望，明日之星，主教練（韋斯活）應給他多點機會，不要懂說英文就派出場」。對於近日韋斯活與球迷不和的風波，他如是說：「我無見解，最重要球員落場踢好波，教練（是）過眼（雲煙），幾年就走。」

60多歲的林伯首次買港足周邊產品。（袁志浩攝）

70年代起已支持港足的他，平日都有入場睇本地波，他指多年前港隊有隊歌，「香港，有你哋，靠你哋，香港隊勝利」。他認為現今球迷打氣有鼓聲配合，但當年是全靠球迷的聲音：「今次球場雖然閂蓋（天幕），但希望入波時全部人嗌到其他居民都聽到。」

莫氏一家買完波衫再買紀念品。（袁志浩攝）

另外，也有球迷一家人齊齊入場，莫先生與父親睇港隊多年，熱情連媽媽也受感染，他們先是排隊搶購港隊波衫，再買了不少紀念品。莫媽媽說：「本身唔識睇（波），現在好開心，因為可以支持香港足球，促進繁榮，會好好享受今晚。」