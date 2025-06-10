香港對印度最新消息｜港足啟德首戰1:0獲勝　42570人入場創紀錄

香港對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，周二（10日）在啟德體育園主場館上演，門票全部沽清，入場人數達42570人，刷新本地足球賽事入座紀錄。港隊最終憑米高於末段博得12碼，史提芬彭利拿一射中鵠，以1：0小勝印度，暫於亞洲盃外圍賽第三圈C組以1勝1和取得4分，這球12碼也令全場球迷陷入瘋狂。

現場採訪：高詩琦、袁志浩、趙子晉、夏家朗



香港對印度｜We Are Hong Kong。（夏家朗攝）

香港對印度｜亞洲盃外圍賽

香港1：0印度

【22:00】隊長葉鴻輝賽後接受訪問時表示，今晚在啟德作賽的經歷前所未有，氣氛極佳。（詳情按此）

【21:56】全場完，港隊以1:0取得小組首勝。

【21:49】補時階段，顏卓彬長傳過頭波，米高在印度兩人包夾下闖入禁區遭侵犯倒地，球證直指十二碼點，史提芬彭利拿主射入網，港隊1:0領先。

【21:42】祖連奴左路快放，米高已伏兵禁區內接應，但祖連奴出地波時在近柱被對手閂出底線。此時，港隊以顏卓彬及史提芬彭利拿，入替陳俊樂和費蘭度。右路角球開出，米高接應頂中波底掠門而過，未能成為入球。

【21:40】82分鐘，港隊一次突擊，艾華和孫銘謙先後起腳都被擋出，印度把握機會反擊，射門亦被閂到。

【21:27】港隊佔得優勢，一次右路攻勢，茹子楠疑遭對手踢中心口，兩人齊齊倒地，兩隊球員一度有小衝突。茹子楠撞受治理後可自行步出場邊，此時港隊由米高入替洛迪古斯。

【21:21】港隊先有費蘭度禁區頂勁射省中對手出底線，惟連續兩個角球都未能轉化為入球。

【21:13】下半場開始，港隊用艾入替李小恆，49分鐘時印度一次攻勢在禁區內由古路尼恩起腳勁射，但未能命中目標。

香港對印度｜（袁志浩攝）

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香港對印度｜警方拍攝現場情況。（夏家朗攝）

香港對印度｜亞洲盃外圍賽

上半場0:0

香港對印度｜（夏家朗攝）

香港對印度｜（夏家朗攝）

香港對印度｜（夏家朗攝）

【20:40】港隊在離門約30碼禁區外右側搏得罰球，開出後皮球輾轉落在周緣德腳下，他篤向龍門，卻被護空門。緊接港隊一次射門省中對手，港將們示意手球，但球證未有表示。

【20:35】鐘樂安在自己後場右路被對手拍甩皮球，印度把握機會反擊，幸臨門一腳射高。

【20:29】孫銘謙接應直傳突破越位殺入禁區前被對手從後踢跌，惟球證沒有表示。

【20:25】李小恆在左路犄角位處起腳命中目標，但稍欠力度被接實。

【20:15】首15分鐘，港隊和印度踢得頗為均勢，兩隊攻勢都不多，孫銘謙一次離門約30碼起腳被閂到，印度一次射門越位在先。

香港對印度｜開賽前，主隊球迷區拉起印上紅色巨龍圖案的巨型tifo，相當有氣勢。（高詩琦攝）

香港對印度｜（夏家朗攝）

【19:45】未被教練韋斯活徵召而成為新聞焦點的華人前鋒劉智樂，與流浪總幹事李輝立一起入場觀戰。

香港對印度｜劉智樂與李輝立入場觀戰。（袁志浩攝）

【19:20】象徵全場滿座的紅旗飄揚於啟德體育園主場館門外，今晚一戰將成為香港史上最多人入場的港足賽事。

【19:08】現場公布雙方正選名單。後衛為周緣德、鍾樂安、費蘭度和陳晉一，中場為陳俊樂、茹子楠及孫銘謙，前鋒為李小恆、洛迪古斯和祖連奴。

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香港對印度｜象徵滿座的紅旗在啟德體育園主場館外飄揚。（袁志浩攝）

香港對印度｜亞洲盃外圍賽

入場情況

香港對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，5萬張門票全數售罄，勢成香港隊有史以來最多人入場的比賽。啟德主場館於下午5時30分開放，不少球迷穿上港隊球衣或紅色上衣進場，由於尚未進入入場高峰，安檢口的情況十分順暢，第一批入場球迷一邊打鼓一邊高呼「We are Hong Kong」的口號，進入北看台的主隊球迷區。

香港對印度｜大批球迷提早到啟德體育園，做足準備為港隊打氣。（夏家朗攝）

香港對印度｜大批球迷排隊入場。（夏家朗攝）

香港對印度｜大批球迷購買紀念品。（夏家朗攝）

啟德主場館外設有大型港隊球衣吹氣裝置，不少球迷排隊打卡，也有戴着熊貓頭套的女士留倩影。至於啟德主場館內售賣港隊紀念品的攤位，在主場館開門後便引來球迷消費，紀念品包括T恤、限量球星收藏卡、頸巾、Cap帽等。

香港對印度｜主場館外設有一個大型港隊球衣吹氣裝置，不少球迷排隊打卡，也有戴着熊貓頭套的女士留倩影。（高詩琦攝）

香港對印度｜（夏家朗攝）

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香港對印度｜有球迷組織「香港力量」成員派發自製貼紙。（高詩琦攝）