劍擊亞錦賽明開鑼　港隊峇里島爭標　張家朗蔡俊彥佘繕妡同日登場

一年一度的亞洲劍擊錦標賽，今年在印尼渡假勝地峇里島舉行，星期二（17日）正式開鑼。香港劍擊隊24人大軍日前出發，力爭突破上年1金1銀5銅的戰績，當中港隊三大星將張家朗﹑蔡俊彥﹑佘繕妡將在周四亮相。



香港劍擊隊的24人大軍早前出發赴峇里島。（中國香港劍擊總會圖片）

亞洲錦標賽由6月17日至22日在印尼峇里島舉行，香港隊24人大軍周日（15日）出發峇里島。今年亞錦賽難得在渡假天堂舉行，港將們抵達後，不忘為酒店及美景「打卡」，比賽前夕先鬆一鬆。

港隊的24人名單中，主將如張家朗﹑蔡俊彥﹑佘繕妡﹑何瑋桁等全數在名單中，今年3名港將首度出戰亞錦賽，包括男重的劉昊峯﹑男佩的何柏霖，而張愷駿則取代腳傷未能參賽的陳樂熹。

今年的亞洲錦標賽在周二開始，一連6日上演，首3日率先上演個人賽，由男子佩劍及女子花劍打頭陣，上年在男子重劍創下歷史的何瑋桁，將在星期三登場力爭衛冕，而三大星將張家朗﹑蔡俊彥﹑佘繕妡將在星期四登場，分途衝擊男子花劍及女子重劍的錦標，而團體賽的次序與個人賽相同。

劍擊亞錦賽｜何瑋桁吳浩天包辦金銀創歷史 一句玩笑10年後終成真

何瑋桁與吳浩天上年包辦亞錦男子重劍決賽，他們將在星期三再度登場爭衛冕。（FIE圖片）

國際劍聯國際賽賽季早前告一段落，香港隊一共獲得2金4銅的佳績，佘繕妡與蔡俊彥分別在大獎賽封王稱后，張家朗今季同樣兩次踏上頒獎台，而何瑋桁亦在今季取得生涯突破，首度登上國際賽的頒獎台。另外，港隊男佩及男重在今季世界盃創下最佳，分別殺入8強，以強勢再戰亞錦賽。

蔡俊彥與張家朗在上海站大獎賽一同登上頒獎台。（中國香港劍擊總會圖片）

2025年亞洲劍擊錦標賽賽程



6月17日（星期二） 男子佩劍、女子花劍個人賽

6月18日（星期三） 男子重劍、女子佩劍個人賽

6月19日（星期四） 男子花劍、女子重劍個人賽

6月20日（星期五） 男子佩劍、女子花劍團體賽

6月21日（星期六） 男子重劍、女子佩劍團體賽

6月22日（星期日） 男子花劍、女子重劍團體賽



2025年亞洲錦標賽港隊名單



男子花劍：張家朗﹑梁千雨﹑蔡俊彥﹑吳諾弘

女子花劍：符妤名﹑鄭曉為﹑陳諾思﹑關渝澄

男子重劍：何瑋桁﹑方凱申﹑吳浩天﹑劉昊峯

女子重劍：佘繕妡﹑陳渭泠﹑連翊希﹑朱嘉望

男子佩劍：何思朗﹑羅浩天﹑何柏霖、張愷駿

女子佩劍：薛雅齊﹑朱詠翹﹑歐倩瑩﹑梁洛文

