香港對印度｜港球壇史上最巨橫幅　僅40人有份部署　球迷：好感動

【亞洲盃外圍賽/香港對印度/香港足球代表隊/香港隊/港隊/香港足球/港隊對印度/啟德體育園/港足/啟德主場館】香港隊對印度的亞洲盃外圍賽賽事昨晚（10日）在啟德體育園主場館舉行，吸引逾4.2萬人入場，場内場外一片紅海，最終港隊以1比0擊敗印度。昨晚北看台拉起寫有「香港勁揪」的巨型橫幅，球迷組織成員形容非常感動，是一個新里程碑。有議員大讚現場氣氛好，呼籲各界把握契機發展主場經濟及應援經濟，又相信今次事件為贊助商打了強心針。有學者則提倡在啟德體育園設立足球歷史博物館，打造「偉大運動員」，讓大家都覺得引以為榮，亦令大家知道本地足球的「威水史」。



不少球迷入場撐港隊。（夏家朗攝）

港首採用「英超式出場」 球迷：嗰吓真係毛管戙

球迷組織成員Chester接受商台節目訪問，形容昨晚多次感動落淚，又讚揚足總製作具球員個人特色的「英超式出場」動畫介紹片段，過往只會在英超球賽見到，「香港波係從來未有過類似動畫，嗰一吓真係毛管戙。」

部署「香港勁揪」橫幅 40人部署瞞4萬人 球迷組織：係新里程碑

昨晚北看台拉起寫有「香港勁揪」的巨型橫幅，Chester形容是「啟德體育園的入伙禮物」，實物昨日才到手。他說事前只有40人知悉，由足總提出建議、設計及支付成本，球迷組織則負責籌備，協調其他球迷展示橫幅，橫幅面積橫跨三個看台，料只有啟德體育園才能使用。他憶述拉起橫幅後非常感動，「香港都做到呢種歐洲式、南美式大型橫幅，係一個新里程碑。」

他形容昨日歷史性和最難忘的一場球賽，「全香港市民集氣，四萬幾個觀眾無分彼此，全部都當自己喺打氣區，好投入咁打氣， 亦令香港隊有一個非常出色表演，贏咗印度呢個小組入面勁敵，我都好感動」，期望以後的港隊球賽都有昨晚的入座率和關注度。

開賽前，主隊球迷區拉起印上紅色巨龍圖案的最巨型橫幅，為本港球壇史上首次出現。（高詩琦攝）

不少球迷入場撐港隊，後邊電子屏幕顯示「香港隊勁揪」標語。（夏家朗攝）

鄭泳舜：冀把契機發展主場經濟及應援經濟

立法會議員鄭泳舜接受港台節目訪問時指，現場氣氛很好，散場亦大致順利。他留意到今次啟德體育園觀眾群與以往不同，是支持本地體育的新觀眾群，樂見更多人支持港隊。

他說，本港近年經常舉辦盛事，不少人以為邀請外國明星訪港才是盛事，今次事件印證本地球賽亦可吸引大批球迷入場，料因今次票價低，只售80元，相信不少人首次到訪啟德體育園。他認為今次事件為贊助商打了強心針，冀各界握把契機發展主場經濟及應援經濟，能「養一班球迷群」，又認為當局在門票銷售、賽事規劃等方面仍進步空間。

被問是否需要成立小組發展主場經濟？他表示，大型事務委員會正進行檢討，將盡快公布檢討內容，期望吸引更多海外賽事來港。他又提議啟德體育園成立委員會，討論未來的產業化發展的去向。他強調主場經濟由多方面組成，包括票務安排、場地官理等，並非設立一個小組就能事成，反而設法讓更多商業機構參與更為重要，又說期望增加周邊服務，向中長期發展，希望發展好本地運動。

另外，對於球衣供不應求感到失望，他認為應吸取今次經驗，呼籲足總與生產商洽談，亦鼓勵商界考慮贊助。

鄭泳舜表示，現場氣氛很好，散場亦大致順利。（資料圖片／夏家朗攝）

學者倡設足球歷史博物館 打造足球員傳記令港人引以為榮

香港浸會大學運動及健康科學系教授劉永松認為，本港需先做好主場經濟，才有本錢做應援經濟。他引述國際之城的概念，認為香港可以爭取更多新型運動落戶香港。他又提倡在啟德體育園設立足球歷史博物館，打造「偉大運動員」，並說葉鴻輝等人是著名足球員。他說以曼聯為例，球隊的成功全靠傳承和傳記色彩，認為本港可以仿效，打造一名足球員的傳記，讓大家都覺得引以為榮，亦令大家知道足球的「威水史」。

被問香港還有什麼運動可以產業化？他說過往不少外國人會到香港行山，近年香港流行「四徑」，樂見打造四山旅遊；香港是島嶼，相信水上運動能成為產業；香港是劍擊之城，介紹劍擊歷史和成就，從而提升港人對本土運動的成功和歸屬感。他又認為可以結合娛樂事業，例如打造啦啦隊。

不少球迷入場撐港隊，包括香港youtuber Momo。（夏家朗攝）

學者主場優勢促港隊成功 昨晚「香港前所未有的主場氣氛」

劉永松表示，主場優勢是足球賽事爭取成功的元素，今次港隊球迷唱隊歌、出現一片紅海，形容是「香港前所未有的主場氣氛」，相信是好開始，球員必定能感受得到，相信日後會提升港隊實力。

不過，他認為宣傳方面可以做得更好，舉例其中一首支持港隊的隊歌由樂隊打造，但該音樂片段僅拍攝了歌星，卻沒呈現港隊的高光時刻及球迷互動。

港隊教練韋斯活因為選兵上的問題，於賽前遭球迷批評，賽後向記者表示感恩，又坦言不在乎和球迷的關係，只在乎與球員的關係，會繼續做好自己的事情。劉永松認為，韋斯活的回應有待改善，說法可以更親民，令隊員明白觀眾對他們的支持很重要，讓球迷成為球隊的最大後盾。