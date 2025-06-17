曼城新兵卓基揚言「殺死」曼聯　歐霸兩度紅魔大門　誓報一敗之仇

英超曼城新法國中場卓基（Rayan Cherki）受訪時表明自己不喜歡曼聯，更稱期待在比賽上「殺死」對方。



曼城剛剛以3400萬英鎊從里昂買入法國進攻中場卓基，這位法國國腳即隨球隊出戰世界冠軍球會盃，他受訪時深知自己甚得新球會的球迷歡心，皆因他上季在歐霸八強遇上曼聯，兩回合都有為里昂取得入球，只不過最終被曼聯逆轉淘汰。

卓基上季於歐霸兩戰曼聯。（Getty Images）

卓基在曼聯身上取得入球。（Getty Images）

卓基毫不掩飾自己對曼聯的情緒，「我不喜歡曼聯勝出了那場比賽，因為我是里昂人，所以現在我期待再遇上他們，在比賽中『殺死』曼聯。」卓基在里昂土生土長，是里昂的青訓產品，他年少成名，16歲便為球會披甲，已經為里昂有185次上陣經驗。

卓基的舉動贏得曼城球迷歡心。（Getty Images）

曼城介紹卓基是一位「雙槍將」，可勝任進攻中場及兩翼，有盤扭過人能力，傳射俱佳，在前進攻核心迪布尼離隊下，卓基被視為是其接班人。

對此卓基這樣回應：「我不是迪布尼，他是球會傳奇，而我只是來幫助球隊，贏下每一場。哥迪奧拿說他喜歡我踢10號位，但我已經準備好踢所有任置，這一點也不複雜，我只是想踢好波。」

卓基豪言以金球獎為目標。（Getty Images）

他又解釋自己選擇曼城的原因，「我渴望勝利，我認為曼城希望贏出所有比賽，這一點很不錯。」卓基也展示出自己的野心，明言想像隊友洛迪一樣贏得金球獎，「當你看到洛迪在這裏贏金球獎，就很清楚在曼城的話，你有可能做到這件事，我來就是想這樣做。」

曼城周四凌晨會迎來世冠盃分組賽第一戰，遇上摩洛哥代表韋達卡薩白蘭卡，「藍月亮」還跟意甲祖雲達斯、阿聯酋的艾阿恩同組，4隊踢單循環後，小組首兩名會躋身16強。