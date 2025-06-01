足球熱話︱曼城教練團大換血　哥迪奧拿竟引入高普利物浦戰術大腦

曼城今季在毫無預兆下表現和戰績突然斷崖式滑落，就算防守中場洛迪重創長唞，以他們的班費和陣容也不太說得過去。季尾有起色之下以第三名完季保住歐聯一席，主帥哥迪奧拿已為教練團隊動「大手術」。

球會近日公布3名助教離隊，哥迪奧拿的新副手竟然是高普在利物浦的副手連達斯（Pepijn Lijnders），難道哥帥真是太想念高普？



高普在利物浦的副手連達斯（Pepijn Lijnders）即將加盟曼城當哥帥副手。（Getty Images）

哥迪奧拿新副手竟是他

曼城公布3位助教離隊，尼路（Juanma Lillo）、杜明基斯（Inigo Dominguez）約滿而走，球會聲明指尼路想重返家鄉西班牙發展，杜明基斯亦在支援球隊兩季後離開曼市，至於2017年加盟接掌U18梯隊、其後跟隨哥帥麾下4年的維辛斯（Carlos Vicens），亦在同意擔任葡萄牙球隊布拉加主帥後離隊。

教練團隊大換血，哥帥的新副手不是來自西班牙已經罕有，而且更是高普在利物浦的親密戰友連達斯！有「轉會大神」稱號的意大利記者羅曼奴指，哥迪奧拿正在等待連達斯加盟，這位42歲荷蘭教練會在今年6月開始到曼城工作，趕及在今夏規模大擴充的世界冠軍球會盃中工作。

高普在利物浦的副手連達斯（Pepijn Lijnders）被指即將加盟曼城。（Getty Images）

高普的「戰術大腦」曾兩度被炒

連達斯去年夏天隨高普離任，亦在同時間離開了利物浦。他較高普更早加入紅軍，2014年已在前主帥羅渣士麾下晉身利物浦教練團隊一員，他中間曾短暫離開數月回荷蘭執教NEC尼美根，被炒後回到紅軍，前後在利物浦工作近10年。他離開利物浦後，獲奧地利球會薩爾斯堡紅牛羅致，可是領軍僅6個月便被辭退。

他獲公認為高普治下利物浦的「戰術腦袋」，高普曾多次在公開讚揚這位工作上的親密戰友，「近年在利物浦這球會內最具影響力的男人，絕對是連達斯。他所做的工作絕對是非常傑出，而他為我帶來的啟發絕對也是非凡。」

高普去年夏天離開利物浦後，哥迪奧拿似乎總是心事重重。（路透社）

曼城今季表現「斷崖式」插水惹猜想

曼城在哥迪奧拿帶領下，頭8個球季豪取英超6冠1亞1季，不料在防中洛迪長期養傷下狀態突然插水，2024/25球季很早階段已無力爭標。外界對曼城突然完全失去狀態有不少陰謀論：有人推測曼城因為與英超賽會的官司，可能遭大量罰分而無心戀戰；有人往哥迪奧拿的私人感情方面做文章，指他跟相戀多年的妻子Cristina Serra離婚，令他未能專心領軍云云（但最新又有消息指二人已復合）；甚至有人認為高普的離任，哥帥一時間頓覺失去挑戰，再無心機領軍。

曼城聘用連達斯，相當於將「高普的戰術大腦」帶到藍月亮，到底是哥帥太想念高普，退而求其次把他的得力助手帶到身邊，還是知己知彼，借連達斯來洞悉利物浦的戰術特點，答案只有哥帥知曉。連達斯雖然「坐正」帥位兩次都無好結果，短短數月便被炒，但多年來的副手經驗豐富，曼城獲他加盟如虎添翼，新球季尚未開始，兩間球會的戰幔已經揭開。