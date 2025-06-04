曼城重建中場敲定洛迪新拍檔　5500萬歐元買AC米蘭全能「8號仔」

英國《BBC》報道，打算重建中場的曼城敲定今夏首簽，同意以5500萬歐元收購AC米蘭的雷恩達斯（Tijjani Reijnders），相信這位26歲荷蘭中場將簽約5年，趕及參加世冠盃。雷恩達斯獲選為過去一季的意甲最佳中場，他十分全能，攻守兼備，能夠從對方逼搶中帶波突圍，亦有很強的後上入球能力。根據英國《天空體育》報道，曼城還希望羅致里昂進攻中場卓基（Rayan Cherki）及狼隊左閘艾洛利（Rayan Ait Nouri）。



曼城敲定AC米蘭中場雷恩達斯。（Getty Images）

《BBC》今日報道，曼城與AC米蘭達成協議，同意以5500萬歐元（約4.5億港元）收購26歲荷蘭中場雷恩達斯，將會簽約5年；待球員通過體測後，交易便會落實。曼城希望可以盡快完成轉會，讓雷恩達斯能夠在6月14日開鑼的世冠盃披甲。

曼城中場人手短缺，高華錫接受阿基里斯腱手術，未能在世冠盃候命；奇雲迪布尼今季尾約滿，預計他不會隨隊參加世冠盃。故此，若雷恩達斯及時加盟，將是曼城中場的及時雨。

足球記者羅曼奴亦以著名的「Here we go」形容這宗轉會的進度，相信5500萬歐元只是基本轉會費，若果滿足所有附帶條款，雷恩達斯的轉會費總值約7000萬歐元。

《BBC》形容雷恩達斯是一位平衡的中場，攻守兼備，他過去一季各項賽事為AC米蘭54次上陣攻入15球，當選上季意甲的最佳中場。雷恩達斯既可以踢攻中壓前，亦可踢防中逗後，切合曼城領隊哥迪奧拿所需，提供更多元化的中場選擇。《BBC》還表示，雷恩達斯能夠在密集的區域中對抗逼搶，靠盤扭及傳球突破重圍。雷恩達斯既可擔任洛迪身旁的拍檔，亦可推前一格。《天空體育》亦有報道，形容雷恩達斯是一位踢8號位的球員。

里昂的卓基也是曼城的目標。（Getty Images）