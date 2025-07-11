WTT美國大滿貫｜女單爆冷「一姐」孫穎莎出局　王曼昱負澳門代表

WTT美國大滿貫女單連環爆冷，世界排名第一的孫穎莎及第二的王曼昱同樣在十六強落馬，分別不敵隊友陳熠及轉籍澳門的朱雨玲。在當地時間昨日（10日），孫穎莎以局數1：3不敵世界排名17位的20歲中國小將陳熠。王曼昱同樣以局數1：3敗陣，負於世界排名14位的朱雨玲；朱雨玲本身是中國隊成員，在2024年轉籍澳門。



24步的「一姐」孫穎莎晉級過程都充滿驚險，首兩圈皆打足5局才能淘汰對手。在十六強，孫穎莎面對師妹陳熠，首局大部分時間落後，陳熠小勝11：9先拔頭籌。在第二局，雙方打成4：4後，孫穎莎打出火熱手感，連贏5分，拋開到9：4確立優勢，以11：7追平局數。

陳熠打入八強。（Getty Images）

不過，孫穎莎的佳態在第三局「熄火」，陳熠在中段連取4分，拉開領先，以11：5輕鬆取勝，領先局數2：1。在第四局，兩人咬得很緊，孫穎莎努力保持平手至一、兩分的領先優勢，但終於在8：8後守不住，陳熠接連得分，以11：9拿下這一局。經過34分鐘比賽後，陳熠贏局數3：1，淘汰了師姐孫穎莎入八強。

20歲的陳熠賽後說：「自己也沒有想到能贏莎姐（孫穎莎），這場球我發揮得比較好，現在很開心。」她表示今場的關鍵分處理得比較好，所以最後勝出，她說：「技戰術上面沒有什麼特別的，就是做好自己。細節方面多專注在打每一分球上。」

陳熠表示愈到關鍵時候，愈要心無雜念，一旦想得太多就打不好。她說：「第一局是在小領先的情況下最後兩分贏下的，我發現只要自己想法一多，出手就不會那麼堅定。所以到了尾局我就想著要少一些雜念，這樣更堅定一點，想好怎麼打就怎麼打。」

她亦提到，在比賽中叫自己不要急躁，「不要看到賽點就特別着急想拿下比賽，或者說有想贏的想法，我覺得還是要給自己一個調整的空間。」她表示之後的比賽繼續全力以赴，希望在個人的第二次大滿貫比賽中不留遺憾。

同日另一場女單十六強，世界排名第二的中國球手王曼昱亦止步，她面對澳門的朱雨玲先輸8：11及6：11。雖然26歲的王曼昱及時回勇，在第三局贏11：8避免吞蛋，但到第四局幾乎無還手之力，朱雨玲中段連取5分，贏11：5，局數贏3：1晉級八強。

30歲的朱雨玲其實是中國隊的大師姐，為中國隊贏過世錦賽、世界盃、亞運等重要賽事的金牌，她在2024年獲得澳門居民身分，轉為代表澳門出賽。