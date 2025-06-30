乒乓球｜黃鎮廷/陳顥樺WTT常規挑戰賽封王　落敗邊緣反勝中國隊

香港乒乓球代表黃鎮廷/陳顥樺周日（29日）在WTT常規挑戰賽薩格勒布站揚威，在男雙決賽以局數3：2險勝中國隊的薛飛/黃友政，兩人首次拍檔贏得WTT系列賽事冠軍。最關鍵是決勝的第五局，薛飛/黃友政一度領先10：9取得冠軍點（championship point），但黃鎮廷/陳顥樺不但救到championship point，還接連取分，以12：10取勝。



香港乒乓球代表黃鎮廷/陳顥樺在WTT常規挑戰賽薩格勒布站揚威，在男雙決賽以局數3：2險勝中國隊的薛飛/黃友政，贏得男雙冠軍。（WTT官網）

黃鎮廷/陳顥樺是今次賽事的4號種子，首圈以3：0輕取比利時組合，到八強上演港隊內訌，以3：1擊敗林兆恒/關文皓。在四強，黃鎮廷/陳顥樺面對頭號種子、日本的戶上隼輔/篠塚大登，以3：1勝出。在周日的男雙決賽，兩人要面對中國隊的薛飛/黃友政。

黃鎮廷/陳顥樺在首局大部分時間領先，以11：8先拔頭籌。在第二局，形勢相似，港隊組合一度領先10：7，手握game point但一直把握不到，被薛飛/黃友政連取5分，中國隊組合以12：10追平1：1。

香港乒乓球代表黃鎮廷/陳顥樺在WTT常規挑戰賽薩格勒布站揚威，在男雙決賽以局數3：2險勝中國隊的薛飛/黃友政，贏得男雙冠軍。（WTT Facebook）

香港乒乓球代表黃鎮廷/陳顥樺在WTT常規挑戰賽薩格勒布站揚威，在男雙決賽以局數3：2險勝中國隊的薛飛/黃友政，贏得男雙冠軍。（WTT Facebook）

在第三局，黃鎮廷/陳顥樺由頭帶到尾，一度拋離到7：1，以11：8領先局數2：1。第四局爭持激烈，雙方分數咬得很緊，互有領先，薛飛/黃友政一度連贏5分，拉開到10：7，但黃鎮廷/陳顥樺韌性十足，連贏4分，追回劣勢，領先11：10，不過薛飛/黃友政又連贏3分，以13：11取得這局勝利，追成2：2。

在決勝的第五局，戰情同樣激烈，黃鎮廷/陳顥樺在大部分時間落後下，追成9：9。薛飛/黃友政首先取得championship point領先10：9，黃鎮廷一板斜線，逼到對手打落網，港隊追成10：10，先救到championship point。之後，港隊組合再贏兩分，以12：10反勝，贏得冠軍。這是兩人拍檔男雙以來，首個WTT系列賽冠軍。

香港乒乓球代表黃鎮廷/陳顥樺在WTT常規挑戰賽薩格勒布站揚威，在男雙決賽以局數3：2險勝中國隊的薛飛/黃友政，贏得男雙冠軍。（乒總之友Facebook）