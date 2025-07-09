WTT美國大滿貫｜孫穎莎逆轉劣勢贏埃及新星　王楚欽挫高承睿晉級

WTT美國大滿貫第三日賽事，女單頭號種子、中國球手孫穎莎在次圈驚險過關，她在「大分」兩度落後下，以3：2反勝埃及球手Hana Goda，晉級十六強。男單方面，2號種子的中國球手王楚欽以3：1淘汰中華台北的高承睿，打入十六強。



埃及球手Hana Goda一度在局數領先孫穎莎。（Getty Images）

當地時間昨日（8日），孫穎莎在次圈三十二強遇上考驗，面對17歲埃及新星Hana Goda陷於苦戰。在第一局，兩人有來有往，勢均力敵，孫穎莎一度領先8：6，但Hana Goda連贏3分，以9：8超前，雖然孫穎莎馬上追至9：9，但Hana Goda連贏兩分，以11：9先下一城。

WTT美國大滿貫第三日賽事，女單頭號種子、中國球手孫穎莎在次圈驚險過關，她在「大分」兩度落後下，以3：2反勝埃及球手Hana Goda。（Getty Images）

孫穎莎一度落後局數1：2

第二局的分數也是咬住上，互有領先，一分上落，直至7：7後，孫穎莎手風很順，接連得分，一口氣連贏4分，以11：7追成局數1：1。在第三局，Hana Goda先聲奪人，很快取得4：0的領先，孫穎莎奮力追趕，逐步收縮差距，追成10：10，但Hana Goda沒有怯於對方的後上氣勢，冷靜地贏多兩分，以12：10拿下這一局，以局數2：1再次在「大分」領先孫穎莎。

17歲的Hana Goda是非洲乒壇的新星，目前世界排名26位，她是女單世界排名最高的非洲球手。她是2023年非運會的女單冠軍，去年在非錦標囊括3面金牌，包括女單、女雙及女團。不過，她在巴黎奧運女單首圈止步。

WTT美國大滿貫第三日賽事，女單頭號種子、中國球手孫穎莎在次圈驚險過關，她在「大分」兩度落後下，以3：2反勝埃及球手Hana Goda。（Getty Images）

教練勸孫穎莎不要急躁

第四局相當關鍵，孫穎莎背水一戰。教練邱貽可也看得上孫穎莎有點亂及心急，在逆境時鼓勵她冷靜一點，不要急躁，逐分逐分打，他說：「腳底下太慢了，不要跟著對方節奏走，要把自己節奏找回來。沒有你想像中那麼難，不要想着一板拍死，慢慢追。」在第四局落後3：4時，孫穎莎一方叫了暫停，邱貽可叫她：「你別把高達（Hana Goda）的球看得那麼複雜，你要調動起來。」孫穎莎慢慢找回節奏，在6：6後連贏3分至9：6，以11：7追成局數2：2。

孫穎莎兩度在局數落後，以3：2反勝Hana Goda。（Getty Images）

在第五局，孫穎莎大部分時間領先，雖然一度落後過3：4，但馬上連續取分，以8：4超前，最後贏多局11：7，以局數3：2反勝Hana Goda。經歷49分鐘苦戰，孫穎莎打入十六強，將遇上國家隊隊友陳熠。此外，中國球手蒯曼及陳幸同亦晉身女單十六強。

孫穎莎今屆連續兩場比賽都打得辛苦，首圈對澳洲的華裔球手劉楊子都是激戰5局贏3：2。

24歲的乒壇一姐孫穎莎賽後說：「我覺得最後能夠贏下比賽，還是不錯吧。其實今天一度的局面，包括在1：2及第四局一直落後，然後最後能夠贏下比賽，我覺得還是非常好。但我覺得其實整場比賽，還是有很多值得去總結的地方吧。」

「當然，雖然是我跟漢娜（Hana Goda）的第一次交手，但其實對她也有一定的了解，而且她其實也非常年輕，也具備一定的這種衝擊力，而且她在賽場上有很強的這種拼勁吧。她很渴望去贏下比賽。我今天自己也一度遇到了很大的困難，但我覺得最後能夠贏下比賽，還是靠自己這種堅定的信念，積極地去調動自己吧。」

王楚欽力挫高承睿晉級十六強。（Getty Images）

王楚欽男單次圈挫高承睿3：1

男單方面，中國球手王楚欽次圈以3：1擊敗中華台北的高承睿，晉級十六強，將遇上韓國球手李相秀。王楚欽對高承睿的第一局戰況一面倒，打成2：2後，王楚欽連取9分，極速以11：2先拔頭籌。高承睿在第二局相當頑強，在落後下追成7：7，但以11：9追平局數1：1。王楚欽在第三局以11：6取勝，領先2：1。第四局則在王楚欽掌控之下，以11：3輕取高承睿，局數贏3：1。

賽後王楚欽表示，他與高承睿有過多次交手，賽前做好了充分準備，場地和球枱帶來了很多不確定性；第二局領先時自己心態有些保守，此後經過與教練的溝通，認為需要更加釋放，打出自己的風格。