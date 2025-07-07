WTT美國大滿貫｜男單下半區兩中國球手出局　王楚欽晉級獨撐大局

WTT美國大滿貫昨日（6日）舉行男單首圈下半區的比賽，在3位中國隊球手當中，梁靖崑及陳垣宇輸波出局「一輪遊」，只有王楚欽晉級，成為中國隊在男單下半區的獨苗。此外，香港代表黃鎮廷面對德國球手Ricardo Walther，結果以局數2：3落敗，首圈止步。



王楚欽首圈奏凱。（Getty Images）

王楚欽在首圈奏凱。（Getty Images）

在男單下半區首圈，2號種子的中國球手王楚欽以3：1擊敗羅馬尼亞的Iulian Chirita。王楚欽首局較手緊，先輸8：11，但狀態漸入佳境，連贏11：6、11：9及11：9反勝，以局數3：1晉級，次圈將遇上中華台北的高承睿。在男單下半區，只餘王楚欽一位中國隊球手。

梁靖崑爆冷首圈出局。（微博）

另一位下半區中國球手、4號種子梁靖崑爆大冷，在首圈以2：3不敵從外圍賽晉級的法國球手Lilian Bardet。梁靖崑兩度在局數領先，但最後連輸8：11及5：11，以局數2：3敗陣出局。

外號「小馬龍」的中國球手陳垣宇亦在首圈止步，以1：3敗於英格蘭球手Liam Pitchford手下。在男單下半區的3位中國隊球手中，只有王楚欽未出局。

陳垣宇首圈不敵英格蘭球手Liam Pitchford。（Getty Images）

陳垣宇未能突破首圈。（Getty Images）

港隊代表黃鎮廷亦在首圈止步，2：3負Ricardo Walther。黃鎮廷以11：8先下一城，但之後連輸兩局8：11及7：11。在第四局，黃鎮廷回勇，以11：6追平局數2：2。不過，Ricardo Walther在第五局贏11：6，以3：2擊敗黃鎮廷。這場比賽雙方打了約35分鐘。