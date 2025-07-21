何詩蓓因背傷退出新加坡游泳世錦賽　「急不及待再與列強交手」

兩年一度的世界游泳錦標賽前夕，香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）透過社交網站宣布，因為受背傷所困，決定退出周日（27日）的新加坡世錦賽，這名香港游泳星將表明現時先養傷，並希望早日與列強交手。



何詩蓓。（Getty Images）

世界游泳錦標賽在新加坡舉行，7月27日至8月3日進行游泳項目。原定為香港出戰的何詩蓓，透過社交網站公布因背傷而退賽。即使無緣與世界頂尖泳手對壘，何詩蓓直言需要為了身體必須作出這選擇。

「作為精英運動員，我們時常在痛楚及疲勞中訓練，但停下來好好照顧身體，靜心地等待，往往都是艱難的決定，幸好我背後有強大的團隊。我急不及待回歸賽場，再與世界列強交手。」雖然何詩蓓不會出戰世錦賽，但她依然會為香港隊打氣，希望再與大家在泳池見面。