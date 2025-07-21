世大運2025｜麥世霆200蛙0.01秒壓波蘭泳手摘銀　兩日兩破港績

香港游泳代表麥世霆（Adam）在世界大學生運動會男子200米蛙泳殺入決賽，周日（20日）深夜力爭登上頒獎台，這名18歲港將游出2分10.53秒，摘下銀牌，連續兩日打破香港紀錄，是港隊第四名登上世大運頒獎台的泳手。



世大運2025｜麥世霆200蛙港績推前0.46秒 總成績第三名晉決賽

麥世霆在德國萊茵魯爾世界大學生運動會刷新香港紀錄，在男子200米蛙泳準決賽游出2分10.67秒，將自己所擁有的港績推前0.46秒，游進2分11秒內。Adam以總成績第三名晉身決賽，力爭成為史上首名登上世大運頒獎台的男泳手。

麥世霆連日打破200蛙的香港紀錄。（FISU）

麥世霆被列為第三泳線出戰，頭100米留守第4位，最後100米發力，游出2分10.53秒、以0.01秒之差力壓波蘭泳手，摘下銀牌，香港隊在今屆世大運累積1金1銀2銅。麥世霆日前打破港績，Adam在決賽再把紀錄推前0.14秒，對比2月創下的香港紀錄快逾半秒。

麥世霆摘下銀牌，成為港隊史上首名登上世大運頒獎台的男泳手。（FISU）

香港游泳隊歷屆世大運曾奪得4金1銀，分別來自何詩蓓（2017年兩金）、韋漢娜（2009年兩金）及歐鎧淳（2015年銀牌），麥世霆成為史上第四名世大運獲獎的港隊泳手。