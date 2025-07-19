3X3香港大師賽｜香港代表主場出擊兩連敗　奧運金牌自爆已成港人

「FIBA 3X3世界巡迴賽香港大師賽」一連兩日在香港會議展覽中心上演，由拉脫維亞東京奧運金牌得主查華斯（Agnis Cavars）帶領3名本地球員劉振星﹑文俊浩﹑余普生組成的香港區代表「Team Hong Kong」，挑戰各地三人籃球的列強。



今年的香港大師賽首次移師會展。（夏家朗攝）

香港近年多次主辦FIBA 3X3世界巡迴賽，今年的香港大師賽首次移師會展，在運動消閒博覽中作賽，吸引不少參觀書展的人士入場。

香港區代表「Team Hong Kong」直接進入分組賽，與來自塞爾維亞的烏布（UB）及拉脫維亞的坎達瓦（Kandava Turība）同處A組。Team Hong Kong首場挑戰世界第一的鳥布隊，這支身形稍為輸蝕的香港代表，防守上甚為吃力，開賽一分鐘已累積5次犯規。即使有經驗老到的查華斯坐鎮，Team HK的進攻依賴外線的兩分球，早段已被烏布隊拉開差距。Team HK全場射入4球兩分球，全數來自本地球員，當中兩球來自余普生，劉振星及文俊浩各入一球，結果Team HK以11：21落敗。

香港代表「Team Hong Kong」先後與世界第一及拉脫維亞球隊交手。（夏家朗攝）

Team HK在開幕禮後再登場，伴隨着電影《賭神》音樂進場，在場的香港球迷報以不少歡呼聲。Team HK與拉脫維亞的坎達瓦交手，對方有另一名東京奧運金牌得主高明斯（Edgars Krumins）在陣。

查華斯戰畢首仗後觸傷左腳小腿，大部分時間由3名華將落場，文俊浩則補位負責衝搶籃板，外投重任繼續交給隊友。Team HK早段製造多次起手機會，惟未能命中，被對方拉開0：4，文俊浩與余普生接連建功，一度收窄差距，其後再被拉開7分落後。負傷上陣的查華斯接連得手，但他的東京奧運隊友高明斯手感火熱，射入3球兩分球，Team HK以9：21落敗，篤定無緣晉級。

Team Hong Kong分組賽兩連敗。（夏家朗攝）

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查華斯盛讚球員有進步 自爆已成香港人

38歲的查華斯以教練兼球員身份落場，即使球隊兩仗皆北，他盛讚球隊比上年進步不少，「我們比上年發揮更好，我們不止做到賽前部署，球員們不再是執行戰術的機械人，而是根據不同情況應變，他們在一年間在速度、球賽理解進步不少，當然在射術上要再精進，我們有不少空檔外投，只是未能好好把握。」

38歲的東京奧運金牌得主查華斯，盛讚隊友進步不少。（夏家朗攝）

今年賽事從維多利亞公園移師會展，查華斯笑言毋須在室外35度的情況下打波，必須要多謝大會，而且場內滿滿熱愛籃球的球迷，使他十分激動，「當我在場上，聽到球迷們不斷高呼：『香港！香港！』我都忍不住臉上的笑意，在香港球迷支持下出賽，感覺好正。」

查華斯自爆上周已獲得香港身份證，成為「新香港人」，他當然大讚香港，「香港是一座很好的城市，十分方便，香港人也是十分友善，尤其是當我不懂路時，他們也會熱心幫助，而且氣溫很和暖。」查華斯未有透露未來留港多久，他向傳媒大賣關子，笑言大家要做好準備，並相信香港三人籃球界未來有「大事發生」。

查華斯自爆上周領取身份證，成為「香港人」。（夏家朗攝）

文俊浩：球隊方向正確，繼續挑戰列強

查華斯為香港三人籃球發展盡心盡力，文俊浩指這名奧運金牌得主要求甚高，卻推動他們向着世界前列進發，「他（查華斯）訓練時對細節要求十分高，他希望我可以運用個人經驗，協助隊友們發揮。」今年轉做全職球員的文俊浩，今仗因查華斯受傷而轉打內線，他直言只要可以幫到球隊，什麼角色都不介意。

注重兩分球、行軍速度快，是查華斯刻意營造的風格，文俊浩認為Team HK今日兩場也執行到戰術，這兩場的表現證明球隊的發展方向正確，未來繼續挑戰世界列強。