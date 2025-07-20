世大運2025｜香港隊增添兩獎牌 乒乓女團劍擊女子佩劍攜手摘銅
撰文：趙子晉
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繼佘繕妡摘下今屆世界大學生運動會港隊第一金後，香港隊在周六（19日）深夜穩奪兩獎牌，其中一面獎牌同樣來自劍擊隊，女子佩劍的薛雅齊殺入四強，獲得一面銅牌。由江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤組成的女子乒乓球團體，力克東道主德國晉身四強，同樣摘下一面銅牌。
在德國萊茵魯爾舉行的世界大學生運動會，劍擊項目最後一日進行個人賽，上演男子花劍及女子佩劍。港隊女佩以接近「夫添」出戰，港隊教練李旭宰也有隨隊，薛雅齊在小組賽錄得3勝3負，幸好淘汰賽回勇，接連擊敗印度、西班牙、意大利及法國劍手，晉身四強，穩奪獎牌。
薛雅齊與世界排名第二的韓國劍手全夏榮爭入決賽，這名19歲港將大部分時間落後，雖然多次追近比分，可惜一直無法反超前，結果以12：15落敗，為港隊再添一面銅牌。
由江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤組成的乒乓女團，八強以3：1力克主場出擊的德國隊，打入四強，在不設銅牌戰下已穩奪獎牌。香港隊與日本爭入決賽，黃凱彤、吳詠琳分別以0：3落敗，江芷林再以3：0橫掃Aoi Sakura，為港隊扳回一城，惟再度登場的吳詠琳再輸一場，港隊女乒再添一銅。
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