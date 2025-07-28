女子歐國盃｜英格蘭挫西班牙成功衛冕　英媒：英足球史上最大成就

2025年的女子歐國盃，英格蘭衛冕成功。英格蘭在當地時間周日（27日）的女子歐國盃決賽面對西班牙，法定時間踢成1：1，加時後仍然不分勝負，最終英格蘭女足在互射十二碼以3：1擊敗西班牙，再次封后。英國傳媒BBC撰文指，這是英軍史上首次在非主場捧得大型賽事的重要冠軍，稱得上為英格蘭足球史上最偉大的成就。

英格蘭前鋒姬莉（Chloe Kelly）再成為功臣，她後備入替，先助攻路素（Alessia Russo）為球隊扳平；到互射十二碼，她負責第五輪，射入致勝的一球。門將漢頓（Hannah Hampton）亦功不可沒，西班牙在互射十二碼射失3球，其中她撲出卡丹蒂（Mariona Caldentey）及邦瑪迪（Aitana Bonmatí）的兩球。33歲後防老將邦絲（Lucy Bronze）的堅毅令人讚歎，原來她整項賽事都負傷上陣，忍受小腿骨裂的痛楚參賽，但她賽後表示若能為英格蘭披甲，可甘願承受這點代價。



英格蘭再次贏得女子歐國盃冠軍。（路透社）

今屆女子歐國盃在瑞士舉行，力爭衛冕的英格蘭在分組賽首戰告負，不敵法國，在D組以次名晉級。在淘汰賽，英格蘭每場都與對手鬥得難分難解，八強與瑞典踢足120分鐘後戰成2：2，靠互射十二碼贏3：2晉級；到四強，踢到補時才追平意大利1：1，姬莉在加時下半場絕殺，險勝2：1入決賽。

卡丹蒂接應傳中頂入，半場西班牙領先1：0。（路透社）

後備上陣的姬莉左路傳中，路素一頂入網，英格蘭追成1：1。（路透社）

在周日的決賽，英格蘭遇上老對手西班牙；在2023年的女子世界盃決賽，英格蘭的對手正是西班牙，以0：1落敗，無緣冠軍。在今場決賽，英格蘭在25分鐘先落後，西班牙的卡丹蒂接應傳中頂入，半場西班牙領先1：0。

英格蘭門將漢頓救出十二碼。（路透社）

姬莉射入第五輪的十二碼，為英格蘭奠定勝局。（路透社）

56分鐘，英格蘭以同樣招式追平，後備上陣的姬莉左路傳中，路素一頂入網，追成1：1。踢完法定時間及加時，兩隊仍然踢成1：1，要以互射十二碼分勝負。西班牙頭四輪只入一球，卡丹蒂及邦瑪迪皆被漢頓捉到路撲出，而芭娜威露（Salma Paralluelo）就未能命中目標。

邦瑪迪得到今屆賽事的MVP，但輸了決賽，怎會笑得出來。（路透社）

英格蘭雖有兩人射失，但當姬莉在第五輪射入，就代表英格蘭互射十二碼贏3：1，衛冕成功。在上屆2022年歐國盃決賽，正是姬莉在加時射入致勝一球，英格蘭才能在溫布頓球場以2：1擊敗德國捧盃，想不到3年後，也是由姬莉攻入致勝一球。

英格蘭贏得女子歐國盃。（路透社）

姬莉捧盃慶祝。（路透社）

「我當時非常堅定，我絕對不會連續射失兩個十二碼。」姬莉說。在四強戰勝意大利的比賽中，她的十二碼被撲出後再補射入網。她說：「我當時很冷靜，很沉着。我知道我一定會射入。我不會射失兩球十二碼。」

邦絲（左）整屆賽事都是負傷上陣。（路透社）

英格蘭的33歲後衛邦絲是球隊的無名功臣，負傷作戰，她說：「實際上，我帶住脛骨骨裂的傷踢了整屆歐國盃。」她在今屆賽事上陣598分鐘，在隊中的上陣時間排第四位。「今場，我另一條腿的膝蓋受傷了。」邦絲說：「這就是為什麼在對瑞典的比賽後，我得到隊友們的讚賞，因為我一直承受住十分的痛楚。但如果這就是代表英格蘭的代價，那麼我會全力以赴去面對。我們互相激勵，克服困難，堅持到最後。」

英格蘭領隊域雯（Sarina Wiegman）大讚邦絲的心理質素：「她的脛骨有點問題，我們當然盡力控制住的傷勢。全隊的心態都好好，但她的心理質素是瘋狂，令人難以置信。」