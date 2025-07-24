女子歐國盃︱邦瑪迪由腦膜炎到領軍入決賽　西班牙再與英格蘭爭冠

今屆女子歐洲國家盃（歐國盃）一再出現戲劇性畫面和故事，繼早前英格蘭絕地反勝意大利，另一場準決賽西班牙對德國同樣戰至加時分出勝負。賽事開鑼前一周西班牙中場主將邦瑪迪（Aitana Bonmatí）患上腦膜炎入院，趕及復出上陣頭兩場分組賽先列後備，復任正選下領軍闖8強淘汰主辦國瑞士，準決賽面對8屆冠軍德國，就算實力高半線，在德軍頑強抵抗下90分鐘踢成0：0。

戰至加時113分鐘，邦瑪迪一展球后本色，為狂牛兵團一箭定江山，她的入球領西班牙1：0擊敗德國，繼2023女子世界盃之後，再一次與英格蘭爭冠。



女子歐國盃︱邦瑪迪把握機會為西班牙一箭定江山。（路透社）

決賽周前腦膜炎入院

西班牙女足近年受惠球會巴塞隆拿人才輩出實力超群，就算國家隊與足總鬧出各種風波，2023年仍能首奪世界盃。無奈頒獎禮上時任足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）強吻前鋒艾莫素（Jenni Hermoso），醜行震驚全球。今年2月法院判決魯比爾斯性侵艾莫素罪名成立，罰款1萬歐元，惟逃過牢獄之災，之後上訴亦失敗。

今夏女子歐國盃在瑞士上演，陣中擁有兩大球后邦瑪迪和佩迪雅絲的應屆世界盃得主西班牙為冠軍大熱。近4屆金球獎，佩迪雅絲先獲兩屆，她膝部十字韌帶重創，復出後狀態未返巔峰，近兩屆都由邦瑪迪贏得。身為西班牙靈魂人物，邦瑪迪在大軍出發前確診患上腦膜炎，幸趕及在分組賽階段復出，頭兩場分組賽先列後備，到第3場才復任正選。西班牙亦順利首名晉級，8強擊敗瑞士，與德國爭入決賽。

女子歐國盃︱邦瑪迪由腦膜炎到領軍入決賽，經歷一個奇幻的夏天。（路透社）

賽前做足功課為西班牙一箭定江山

德國門將貝加（Ann-Katrin Berger）8強擊敗法國一仗如有神助，今仗西班牙亦遲遲未能攻破她把守的大門，直到113分鐘邦瑪迪殺入禁區後在窄位射破對方十指關，賽後她說這記入球是事前已作好的部署，「是的，我們賽前已研究過。門將教練Marisa告訴我貝加的某些動作，有時會讓近柱留有空位，今次正是這樣。」

邦瑪迪稱，「我毫不猶豫便起腳，因為我不想去到互射十二碼。」她表示，「在這種比賽取得入球真是超級特別，如果我能夠幫助球隊書寫歷史，那便會更特別。」她特別提到，「今次是我們的女子國家隊首次擊敗德國，亦是我們首次晉級歐國盃決賽，我們已在書寫歷史。」

「有時事情會逆轉過來，便會得到好消息」

邦瑪迪揚言：「我非常開心，我們曾經受盡痛苦，但當你身處最高水平，享受比賽便等如同時要享受努力與張力。」

由決賽周前患上腦膜炎，到一腳領軍入決賽，邦瑪迪為她的球員生涯再添傳奇新一頁，她感言：「現在我們在決賽了」，「有時事情會逆轉過來，然後你便會得到好消息。」

邦瑪迪在決賽周前腦膜炎入院。

西班牙從未贏得歐國盃，今屆16支球隊在決賽周爭冠，她們在B組對葡萄牙、意大利和比利時3戰全勝，8強勝瑞士，4強加時挫德國，首度晉身決賽。

27歲的邦瑪迪是西班牙目前陣中最重要一員，領軍接連贏得2023女子世界盃和去年歐國聯，她83次為國家隊上陣攻入31球。