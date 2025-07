女子歐國盃︱德國門將神勇領軍淘汰法國　兩度擊退癌魔的生命鬥士

女子歐國盃8強德國對法國戰情峰迴路轉,德國13分鐘便因守將軒迪列治(Kathrin Hendrich)扯對手頭髮紅牌被逐,兼連累球隊輸十二碼落後,德國10人應戰下25分鐘藉角球攻勢扳平。

法國多踢一人的優勢下,全場主導進攻,58分鐘的入球越位在先遭推翻,不過8屆盟主德國在門將貝加(Ann-Katrin Berger)領導下展現無比韌力,這位34歲曾兩度擊敗癌魔的鬥士不止屢救險球,互射十二碼階段更親自操刀主射其中一球,成為德國女足再次晉身準決賽的英雄。



女子歐國盃︱德國在門將貝加(Ann-Katrin Berger)領導下展現無比韌力,十人應戰下淘汰法國晉身準決賽。(路透社)

德國在歐洲不再獨大 分組賽痛失隊長

德國曾長年為女足歐洲霸主,近年英格蘭、西班牙、荷蘭、法國等相繼冒起,漸漸失去絕對統治力。2013年贏得歐國盃後,2017年8強止步,2022年在決賽不敵東道主英格蘭獲亞軍。德國隊長兼主力射手樸比(Alexandra Popp)去年10月退出國家隊,前線實力已打去不少折扣,不幸新任隊長姬雲(Giulia Gwinn)又在分組賽首仗對波蘭重創,緣盡今屆賽事。

德國一再遇上挫折,分組賽曾以1:4大敗予瑞典,次名出線下8強要硬撼D組首名出線的法國。更意料不及的是經驗豐富的33歲老將軒迪列治禁區內「手多多」,扯對手頭髮早段領紅兼輸十二碼。德國少踢一人並無放棄,25分鐘便扳平。她們不止頂住來勢洶洶的法國,下半場甚至博得十二碼,可惜效力車路士的紐絲根(Sjoeke Nüsken)操刀宴客。

門將貝加超人演出 操刀射入十二碼再作關鍵撲救

法定時間雙方踢成1:1,加時戰至102分鐘法國一次無心插柳的傳中球,德國守將無看貝加的企位便大意用頭槌頂向龍門口,幸好當時正在失位的貝加以超人反應飛身擋出,避免烏龍球的出現。

戰至互射十二碼,變成貝加的表演時間:法國主射第一球便被她擋出,貝加親自操刀射入第三輪。到第七輪,貝加再次撲出對手射門,領德國在互射十二碼以6:5淘汰法國。

女子歐國盃︱貝加不止撲救出色,還親自操刀射入十二碼。(路透社)

兩度擊退癌魔的生命鬥士

貝加的堅毅和永不放棄精神,由球場外帶到球場內,2017年她在盛年首度患上甲狀腺癌,當時效力伯明翰的她休養76天便重返球場,並入選該年度最佳11人。她之後在另一英格蘭車路士5奪女子英超聯賽冠軍,去年轉投女子美職聯球隊Gotham FC。

首次擊退癌魔後4年、隨隊出戰2022年歐國盃期間得悉癌症復發。她在上屆賽事未有上陣,當時她效力英超球會車路士,之後一直有為藍軍上陣,3年半過去,她目前已再次全面康復,還回到最高水平繼續為國家隊奮戰。貝加以「我們所擁有的只有現在」(All we have is now)為人生座右銘,她在今場比賽完美演繹出來。

女子歐國盃︱德國淘汰法國入四強。(路透社)

演活「我們所擁有的只有現在」座右銘

獲選今仗最佳球員的她賽後說:「要鬥到互射十二碼我不太高興,因為我想比賽在90分鐘內勝出比賽。」她將勝利歸功球隊,拒絕獨領功勞,「互射十二碼的撲救或許是決勝一刻,但我們在這裏的每一個人,都應該跟他(教練胡克)談一談球隊的神奇表現。」

對於兩度擊退癌症,並在今仗神勇領軍入4強,貝加表示,「我不是個情緒化的人,能夠身處這裏讓的感到驕傲。2022年發生的事情已成過去,我正期待將來,在這一刻活出最好的生命(now I live my best life),並已置身準決賽。」

貝加與未婚妻卡達有機會在決賽碰頭。(IG)

決賽有機會對戰未婚妻

法定時間曾射失十二碼的紐絲根,大讚貝加:「她是個神奇的守門員,她非常冷靜,又很聰明。我早已知道她會救出十二碼,她是個如此傑出的門將,我們都很開心隊中擁有她。」德國教練胡克(Christian Wück)亦盛讚她經驗豐富,「她的信念和人生經歷使她格外有耐性,今天證明她確為球隊注入冷靜和耐性。」

貝加在今屆分組賽首仗對波蘭,以34歲269日成為德國在歐國盃上陣的最年長球員。她的未婚妻卡達(Jess Carter)為英格蘭守將。德國的4強對手是西班牙,英格蘭則會對意大利,假如兩隊順利再過一關,貝加便會在決賽跟未婚妻效力的英格蘭較量,兼上演上屆決賽翻版戲碼。