女子歐國盃︱德國門將神勇領軍淘汰法國　兩度擊退癌魔的生命鬥士

女子歐國盃8強德國對法國戰情峰迴路轉，德國13分鐘便因守將軒迪列治（Kathrin Hendrich）扯對手頭髮紅牌被逐，兼連累球隊輸十二碼落後，德國10人應戰下25分鐘藉角球攻勢扳平。

法國多踢一人的優勢下，全場主導進攻，58分鐘的入球越位在先遭推翻，不過8屆盟主德國在門將貝加（Ann-Katrin Berger）領導下展現無比韌力，這位34歲曾兩度擊敗癌魔的鬥士不止屢救險球，互射十二碼階段更親自操刀主射其中一球，成為德國女足再次晉身準決賽的英雄。



女子歐國盃︱德國在門將貝加（Ann-Katrin Berger）領導下展現無比韌力，十人應戰下淘汰法國晉身準決賽。（路透社）

德國在歐洲不再獨大 分組賽痛失隊長

德國曾長年為女足歐洲霸主，近年英格蘭、西班牙、荷蘭、法國等相繼冒起，漸漸失去絕對統治力。2013年贏得歐國盃後，2017年8強止步，2022年在決賽不敵東道主英格蘭獲亞軍。德國隊長兼主力射手樸比（Alexandra Popp）去年10月退出國家隊，前線實力已打去不少折扣，不幸新任隊長姬雲（Giulia Gwinn）又在分組賽首仗對波蘭重創，緣盡今屆賽事。

德國一再遇上挫折，分組賽曾以1：4大敗予瑞典，次名出線下8強要硬撼D組首名出線的法國。更意料不及的是經驗豐富的33歲老將軒迪列治禁區內「手多多」，扯對手頭髮早段領紅兼輸十二碼。德國少踢一人並無放棄，25分鐘便扳平。她們不止頂住來勢洶洶的法國，下半場甚至博得十二碼，可惜效力車路士的紐絲根（Sjoeke Nüsken）操刀宴客。

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門將貝加超人演出 操刀射入十二碼再作關鍵撲救

法定時間雙方踢成1：1，加時戰至102分鐘法國一次無心插柳的傳中球，德國守將無看貝加的企位便大意用頭槌頂向龍門口，幸好當時正在失位的貝加以超人反應飛身擋出，避免烏龍球的出現。

戰至互射十二碼，變成貝加的表演時間：法國主射第一球便被她擋出，貝加親自操刀射入第三輪。到第七輪，貝加再次撲出對手射門，領德國在互射十二碼以6：5淘汰法國。

女子歐國盃︱貝加不止撲救出色，還親自操刀射入十二碼。（路透社）

兩度擊退癌魔的生命鬥士

貝加的堅毅和永不放棄精神，由球場外帶到球場內，2017年她在盛年首度患上甲狀腺癌，當時效力伯明翰的她休養76天便重返球場，並入選該年度最佳11人。她之後在另一英格蘭車路士5奪女子英超聯賽冠軍，去年轉投女子美職聯球隊Gotham FC。

首次擊退癌魔後4年、隨隊出戰2022年歐國盃期間得悉癌症復發。她在上屆賽事未有上陣，當時她效力英超球會車路士，之後一直有為藍軍上陣，3年半過去，她目前已再次全面康復，還回到最高水平繼續為國家隊奮戰。貝加以「我們所擁有的只有現在」（All we have is now）為人生座右銘，她在今場比賽完美演繹出來。

女子歐國盃︱德國淘汰法國入四強。（路透社）

演活「我們所擁有的只有現在」座右銘

獲選今仗最佳球員的她賽後說：「要鬥到互射十二碼我不太高興，因為我想比賽在90分鐘內勝出比賽。」她將勝利歸功球隊，拒絕獨領功勞，「互射十二碼的撲救或許是決勝一刻，但我們在這裏的每一個人，都應該跟他（教練胡克）談一談球隊的神奇表現。」

對於兩度擊退癌症，並在今仗神勇領軍入4強，貝加表示，「我不是個情緒化的人，能夠身處這裏讓的感到驕傲。2022年發生的事情已成過去，我正期待將來，在這一刻活出最好的生命（now I live my best life），並已置身準決賽。」

貝加與未婚妻卡達有機會在決賽碰頭。（IG）

決賽有機會對戰未婚妻

法定時間曾射失十二碼的紐絲根，大讚貝加：「她是個神奇的守門員，她非常冷靜，又很聰明。我早已知道她會救出十二碼，她是個如此傑出的門將，我們都很開心隊中擁有她。」德國教練胡克（Christian Wück）亦盛讚她經驗豐富，「她的信念和人生經歷使她格外有耐性，今天證明她確為球隊注入冷靜和耐性。」

貝加在今屆分組賽首仗對波蘭，以34歲269日成為德國在歐國盃上陣的最年長球員。她的未婚妻卡達（Jess Carter）為英格蘭守將。德國的4強對手是西班牙，英格蘭則會對意大利，假如兩隊順利再過一關，貝加便會在決賽跟未婚妻效力的英格蘭較量，兼上演上屆決賽翻版戲碼。