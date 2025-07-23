女子歐國盃︱英格蘭戲劇性反勝意大利入決賽　上屆功臣又做英雄

又係英格蘭，又係加時，又係Chole Kelly！



3年前女子歐國盃決賽，主隊英格蘭戰至加時110分鐘由後備入替的姬莉（Chole Kelly）攻入奠勝球2：1擊敗德國首度捧盃。今屆4強英格蘭對意大利猶如Déjà vu一樣，即使今次領先的是意大利，英格蘭戰至補時6分鐘才扳平，加時末段英軍博得十二碼，姬莉主射失手後親自補中，領軍2：1擊敗意大利晉身決賽。姬莉又一次後備入替拯救英格蘭，只是今次她未有再次脫下球衣慶祝。



女子歐國盃︱姬莉再次成為英格蘭贏波英雄。（路透社）

英格蘭4強對意大利陷劣勢 96分鐘才靠小將扳平

英格蘭3年前主場出戰女子歐國盃，由帶領荷蘭贏得2019女子歐國盃的域雯（Sarina Wiegman）領軍，當時阿仙奴翼鋒美特（Beth Mead）狀態巔峰，領軍一路闖關奪冠。美特之後受膝部前十字韌帶（ACL）傷患影響，復出至今尚未回到昔日水平，今屆已由必然正選變後備。

她的正選位置由羅倫占士（Lauren James）取代，今仗面對意大利，卻是先落後一隊。邦娜西亞（Barbara Bonansea）為意大利先開紀錄後，英格蘭遲遲未能取得入球，這支上屆冠軍在出局邊緣未有放棄，85分鐘才後備入替隊長威廉臣（Leah Williamson）的阿仙奴19歲前鋒米雪艾治文（Michelle Agyemang），96分鐘在禁區精彩一控一射終替英格蘭扳平1：1。

女子歐國盃︱阿仙奴19歲前鋒米雪艾治文96分鐘為英格蘭扳平。（路透社）

3個阿仙奴女將 後備入替拯救英格蘭

英格蘭追平後氣勢更強，同樣後備入替的美特亦有貢獻，她在補時末段禁區內被拉跌博得十二碼，姬莉操刀縱失手，但她隨即成功補中，119分鐘改寫比數至2：1，再次為英軍射入奠勝入球。3個阿仙奴女足球員，同樣是後備上陣，聯手送英格蘭連續兩屆入決賽。英軍決賽對手將會是另一場準決賽德國對西班牙的勝方。

姬莉上屆歐國盃後，回到球會曼城發展並不如意，今季長坐冷板，一度萌生退役念頭，但她失意時獲母會阿仙奴伸出援手，下半季外借到兵工廠，姬莉回阿仙奴後猶如重生，重拾對足球的熱愛，更幫助球會在遭一置看淡下擊敗星光熠熠的巴塞隆拿，再次贏得歐聯冠軍，早前已確認正式轉會到阿仙奴。回到國家隊，她亦再次成為贏波功臣。

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姬莉年初曾想放棄足球 回阿仙奴即重生

賽後她謙虛地說：「我只是嘗試為球隊做到最好，那球十二碼原本不想那樣射的，但已準備好補射，準備好披上英格蘭徽章的任何機會。」

姬莉在場上總是充滿自信，當記者問她信心的來源，Chloe想也不想便答：「我自己」（Myself），並指出，「今年1月我曾感到要放棄足球，那些時刻令我在今天這樣的時刻格外感恩，令我更享受這樣的每分鐘。」她感言：「我想自信源自內在，同時也來自身邊的人。在球場上並肩的隊友，我們彼此為對方注入信心。」

意大利主帥：「我們傷心，但很自豪」

英格蘭守將邦絲（Lucy Bronze）則稱，「今屆賽事我們知道絕不容易，不過我們找到致勝的方法。先是96分鐘，然後是118分鐘……我們找到辦法入球，在最後階段把球送入網內。」

意大利在末段由出線變加時，再由加時變出局，一班球員大都心碎得哭成淚人。主帥Andrea Soncin賽後稱，「這樣出局當然傷心，但能夠勇敢面對上屆冠軍為我們日後增添大量信心……很傷心，但我和我們都很自豪。」