英超｜曼城藉球星能力致勝　榜首大戰挫阿仙奴　爭標形勢回到原點

夏維斯在補時階段接應右路傳中無人看管下一頂高出，註定阿仙奴作客曼城以1：2敗陣，雖然仍於英超以3分領先居於榜首，但多賽一場，可說已無優勢；主帥阿迪達認為埋門把握力正是雙方的勝負分野，他又認為，今季英超之爭重新開始了。



相比上個月聯賽盃決賽不敵曼城一役，阿迪達作出了5個調動，其中收起了約基利斯而起用夏維斯擔任正中鋒，以及基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）出任右後衛，較令人意外。另外，奧迪加特與伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）兩名進攻中場齊任正選，因此陣式較似不對稱的4-2-2-2，多於慣用的4-3-3。

由於賽前有6分領先優勢，阿迪達的如意算盤是先求不失，因此很多時都放棄控球，專心打防守反擊，不過曼城勝在球員個人能力高超，卓基（Rayan Cherki）在16分鐘在禁區內靈巧地連過兩關射入，盡顯天才級別的盤扭技術；雖然夏維斯在2分鐘後把握曼城門將當拿降馬犯錯，閃電扳平，但主隊中鋒夏蘭特於65分鐘在加比爾緊纏下，仍能臥射建功，簡直能人所不能。

卓基在禁區內擺脫重重圍困建功。（Getty Images）

夏蘭特在加比爾緊纏下為曼城奠勝。（Getty Images）

阿迪達在最後階段派了約基利斯上陣，又將中堅加比爾推前，禁區內多了攻擊點下，令夏維斯在補時階段有一個扳平良機，可惜其頭槌僅越楣而去。曼城主帥哥迪奧拿隨後立即派出尼敦阿基上陣，多打一名中堅，堵塞漏洞，並順利將2：1勝果保持到完場。

曼城贏波後以32戰67分緊守次席，雖然得失球差落後一球，但如果周中補賽作客順利擊敗「尾二」的般尼，就算只贏1球，都能追平分數兼得失球差，屆時更能以較多得球升上榜首。

阿仙奴。（Getty Images）

戰術上，阿迪達今仗的部署十分合理，起碼好過一個月前的聯賽盃決賽，唯一可以詬病的是，到84分鐘才派約基利斯披甲是否太遲？而哥帥今仗也沒有什麼驚人之舉，沿用近期常用的4-5-1陣式，正如他賽後所說，勝負只是差之毫釐，他應慶幸可憑着球星的個人能力贏波。

哥迪奧拿領軍的曼城再挫阿仙奴，英超爭標之戰又回到原點。（Getty Images）

難怪哥迪奧拿賽後謙稱：「我們仍然抱持（奪冠）希望；但事實是，我們的賽程非常糟糕，而且我們也非聯賽榜首。到目前為止，他們（阿仙奴）仍是英格蘭最好的球隊，但我們會奮戰到最底。」

阿迪達則說：「最大的失望是，我創造了不少入球黃金機會，但無法轉化為入球。我認為兩隊之間沒有任何差距，因此如果你無法把握機會，對方就會展露個人能力，而你便有可能輸掉比賽。」對於冠軍之爭，他認為：「英超又再重新開始，他們少賽一場，我們領先3分，還有5場比賽，勝負才會分曉。」

阿迪達：「英超又再重新開始，他們少賽一場，我們領先3分，還有5場比賽，勝負才會分曉。」（Getty Images）

雖說雙方失分相同，但曼城周中對般尼確實不等如「三分已袋」，而且餘下賽程中，除了水晶宮外，對手都是排名前十的實力份子。「兵工廠」的賽程相對較易應付，僅作客護級的韋斯咸屬於硬仗；不過，他們於歐聯已晉身4強，面對實力強橫的西甲勁旅馬德里體育會，雙線作戰將是其爭標的最大隱憂。