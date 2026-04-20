英超︱雲迪積克領利物浦挫愛華頓　沙拿最後一次打吡平謝拉特紀錄

利物浦作客同市宿敵愛華頓，這是兩軍在Hill Dickinson球場首場打吡戰，也是紅軍兩位球員沙拿和羅拔臣最後一次出戰默西塞特郡打吡。結果二人成為推動球隊贏波的功臣，沙拿為紅軍劣勢下先開紀錄，愛華頓雖在下半場追平，但補時10分鐘被雲迪積克攻入絕殺球，新球場首場打吡戰以1：2落敗而回。

賽後沙拿和雲迪積克分享感言，後者向埃及之王送上無比敬意。



英超︱沙拿最後一次出戰默郡打吡取得入球，追平謝拉特的紀錄。（Getty Images）

沙拿最後一次利市打吡正選出場 追平謝拉特紀錄

愛華頓無論表現和決心均較佳，可是當伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）的入球被判越位在先，季尾將會離隊的沙拿29分鐘為利物浦先開紀錄。這個入球是埃及之王的第9個打吡戰入球，追平神奇隊長謝拉特保持的紀錄。入球後他跑往紅軍球迷的方向，拍一拍胸前的球會徽章一臉自豪，一切盡在不言中。

愛華頓下半場9分鐘還擊，上季最後一次在葛迪遜公園上演的默郡打吡中取得入球的比圖（Beto），為藍軍扳平1：1。正當利物浦以為今仗又一次高開低走，補時10分鐘的角球機會，隊長雲迪積克接應蘇保斯拉爾開出的角球近門頂入，助紅軍2：1絕殺愛華頓，所有隊友隨即全部包圍他熱烈慶祝。

英超︱利物浦作客愛華頓，補時10分鐘雲迪積克攻入絕殺球領軍2：1奏捷。（路透社）

沙拿：「我只希望繼續入球，幫助球隊取得歐聯資格」

沙拿賽後談到個人最後一次默郡打吡取得入球，「感覺很好，最重要是能夠幫助球隊安定下來及感到更具信心。賽前我們已知道今仗會很難踢，我很開心我們能夠獲勝。」對於在利物浦只餘下最後數場比賽，沙拿稱，「我只希望繼續入球，幫助球隊取得歐聯資格，並希望我可以好好告別。」

利物浦今仗全取3分，對爭取來季歐聯資格大有幫助。來季英超至少有5個歐聯席位，利物浦擊敗愛華頓後，33戰累積55分續居第5位，與第6位的車路士拉開至7分距離。

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雲迪積克：「我們會繼續戰鬥，盡力在這差勁球季做到最好」

利物浦今場贏波功臣、隊長雲迪積克直言，球隊目前身處的狀況並不理想，但今場勝仗對取得歐聯席位大有幫助，「這就是現實，重要的是能取得勝利，慶幸我們做到了。」餘下5仗他矢言「每場都是大戰」，「整體而言我們對今個球季很失望，以我們擁有的質素來說是水準以下，但我們會繼續戰鬥，盡量在這個差勁的球季中做到最好。」

對於即將離隊的沙拿，雲迪積克說未來數星期會有更多機會在他口中談及埃及之王，「他無論在球場內外均對我們非常重要，有些時候當一些球員離去的時候才會獲得讚賞，然而我們都十分欣賞沙拿，他是位極之出色的隊友，我們一起經歷所有事情，當中包括高低起跌，今季我們餘下5場比賽他依然非常重要。」

利物浦今場的門將馬馬達舒維利59分鐘傷出，要由擔架抬離場。主帥史諾在賽後記者會上稱，馬馬達舒維利已送醫治理。由於正選門將艾利臣受傷缺陣，要由第三門將活特文（Freddie Woodman）把關，史諾稱讚活特文的演出，他指馬馬達舒維利的傷口相當大，但希望他不會缺陣太久。