曼聯後防殘陣作客劣勢挫車路士　卡域克用成績令懷疑者收聲︱英超

曼聯近況回落，英超對上4仗有3場失分，而且連續兩場有主力紅牌被逐，今場防線兩大中堅哈利馬古尼、利辛度馬天尼斯雙雙停賽下作客車路士，賽前自被看淡。不過紅魔鬼全場被對手圍攻下，唯一一次中框射門成功帶來入球，前鋒根夏為曼聯一箭定江山，一球小勝車路士。

這場得來不易的勝仗，令曼聯愈來愈接近來季重返歐聯，相信亦令不少卡域克的懷疑者閉上嘴巴。



英超︱根夏為曼聯一箭定江山。（路透社）

曼聯劣勢中作客挫車路士 全取3分穩佔第三

卡域克重返奧脫福執教，領軍頭7仗6勝1和有個完美開局，不過自從1：2不敵10人應戰的紐卡素後有點洩氣。雖擊敗阿士東維拉，接下來對般尼茅夫在馬古尼被逐下遭迫和2：2，上周主場對要護級的列斯聯，上半場已落後兩球，下半場輪到馬天尼斯領紅，就算卡斯米路再次取得入球，無助扭轉1：2敗局。

當懷疑的聲音重現，曼聯作客車路士在逆境中贏波。防線缺少馬古尼、馬天尼斯，改由小將希雲（Ayden Heaven）及馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）扼守中路，車路士全場多達21次射門，控球率近6成，當中更有3球不幸中楣或中柱，以及戴納的入球被VAR判越位。處於守勢的曼聯，上半場43分鐘憑隊長般奴費南迪斯右路底線傳中，根夏入楔第一時間掃把腳熨射得手。把握到這次機會，加上下半場力保不失，以1：0擊敗車路士，全取3分。

英超︱卡域克領曼聯苦戰下擊敗車路士，賽後一貫冷靜。（路透社）

卡域克講得出，做得到 苦戰獲勝令懷疑者收聲

坊間不少評論批評，曼聯從2月中1：1賽和韋斯咸後，成績雖不俗，但表現只屬一般，到45年來首度主場負列斯聯後，懷疑的聲音愈來愈響。上仗爆冷主場不敵列斯聯後，主帥卡域克反應一貫冷靜，「世界不會因為我們輸球而終結，足球比賽可以輸，關鍵是如何反彈。」

他講得出，做得到，車路士踢出表現，全取3分的卻是曼聯，卡域克說：「這是場成績行先的比賽，而我們做到了。」由球員年代到如今當上教練，他均是一副勝不驕，敗不餒的態度，後費格遜年代，他僅是繼蘇斯克查後，第二位能夠在史丹福橋全取3分的曼聯主帥，而且更是失去4位中堅之下做到，除了停賽的馬古尼及馬天尼斯，迪歷特及約羅均因傷缺陣。

英超︱19歲中堅小將希雲臨危受命交足貨。（路透社）

19歲小將希雲臨危受命交足貨 隊長般奴成定海神針

今場是19歲的希雲首次在卡域克麾下出任正選，卡域克稱，「希雲近期沒有太多出場機會，就算在這種環境下出賽亦不能視之為理所當然。我們總是對年輕球員說同一番話……好好照顧自己，時刻作好準備，因為你永不知道機會何時到臨。」他坦言，希雲本人未必知道會在這刻發揮潛能，「但他在這裏，準備就緒，而且做得很好。」

曼聯在危機中不止有卡域克穩定軍心，還有球場上的般奴費南迪斯，曼聯今場攻勢不多，然而這位紅魔隊長發揮創造力，交出今季第18次助攻，本身亦有一次射門中柱，有他在陣猶如一枚定海神針。

英超︱般奴費南迪斯今季第18次助攻，助曼聯擊敗車路士。（路透社）

曼聯距離重返歐聯又邁進一大步

全取3分後，連續兩年缺席歐聯的曼聯，距離重返這項歐洲最高級別球會賽事又邁進一步。來季英超頭5位球隊皆可獲歐聯一席，曼聯目前33仗累積58分穩坐第3位，距離第6位的車路士足足有10分差距，而聯賽只餘下最後5輪賽事。